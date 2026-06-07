CEDH: Suman 8 quejas relacionadas con casos de desaparición en Durango y Santiago Papasquiaro

Durante el periodo comprendido de enero a abril del presente año, se registró en la Visitaduría General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango (CEDHD) un total de ocho expedientes de queja relacionados con personas desaparecidas.

De acuerdo con las estadísticas oficiales de dicho organismo, siete de las desapariciones se registraron en el municipio de Durango, mientras que en Santiago Papasquiaro fue una.

Asimismo, en el desglose por género, se registraron los casos de cinco hombres desaparecidos y tres mujeres.

Adicionalmente, se estableció en una nota aclaratoria que, entre las personas desaparecidas, también hubo dos menores: un niño y una niña.

Grupos vulnerables

Durante el periodo en mención, la Comisión Estatal de Derechos Humanos brindó orientaciones a grupos vulnerables.

En tal sentido, se atendió a 239 mujeres, a 82 adultos mayores, a seis personas provenientes de pueblos originarios, así como a dos personas privadas de su libertad y seis pacientes portadores de VIH.

Además, se reportó que se brindó una orientación clasificada en el grupo de niños, niñas y adolescentes, seis a personas con discapacidad, una al sector de la diversidad sexual y dos a personas en contexto de migración, según las cifras oficiales.