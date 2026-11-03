CEDHD emite recomendación a Ministerio Público por omisión en investigación de violencia familiar

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango (CEDHD) emitió la Recomendación 9/2026 en contra de una Agente del Ministerio Público adscrita al Centro de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes, luego de haberse acreditado que la servidora pública incurrió en omisiones al no practicar las diligencias correspondientes para investigar una denuncia por el delito de violencia familiar.

De acuerdo con el expediente del organismo autónomo, los hechos se originaron tras la queja presentada por un ciudadano que acudió el 13 de septiembre de 2024 a las instalaciones del Centro de Justicia para denunciar actos de violencia en agravio de sus hijas de 14, 10 y nueve años de edad.

Sin embargo, a pesar de la gravedad de los hechos denunciados y de la afectación a menores de edad, las autoridades omitieron llevar a cabo las diligencias para el esclarecimiento de los hechos.

Tras la investigación, la CEDHD determinó que esta situación vulneró el Derecho a la Seguridad Jurídica, por retardar o entorpecer la función de investigación y procuración de justicia.

Puntos clave

La resolución emitida por la CEDHD contempla cuatro puntos dirigidos a reparar la violación de derechos y evitar la repetición de estas conductas, por lo que se tendrán que practicar a la brevedad las diligencias necesarias para la debida integración de la carpeta de investigación.

Asimismo, se estableció que se tendrá que iniciar el procedimiento administrativo correspondiente en contra de la Agente del Ministerio Público, a fin de deslindar responsabilidades y resolver conforme a derecho.

En otro punto, la Comisión recomendó la implementación de acciones inmediatas para capacitar a la funcionaria involucrada sobre la conducta debida en el desempeño de sus labores a fin de respetar los derechos humanos de toda persona , evitando caer en la repetición de actos violatorios como los acreditados en la Recomendación.

Además, se tendrá que implementar la gestión necesaria para que la servidora pública obtenga la certificación en el Estándar de Competencia EC1268, denominado “Atención al Usuario Basada en la Cultura del Buen Trato”.

El organismo garante enfatizó que el propósito fundamental de este tipo de recomendaciones es fortalecer a las instituciones públicas y garantizar el pleno respeto y protección de los derechos humanos de la ciudadanía.