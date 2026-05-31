Celebran sesión mensual

La Mesa Redonda Panamericana de Durango celebró su sesión correspondiente al mes de mayo en su casa sede.

Bajo la dirección de María Lucila Córdova Medina, se realizó una sesión solemne en homenaje a Brasil, la cual inició con los correspondientes honores a la bandera y el canto del himno nacional, seguidos por la oración y el lema panamericano a cargo de la socia Flor Franklin Valencia.

La conferencia principal fue impartida por la socia María Teresa Gándara Moreno, quien portó la bandera de Brasil y expuso una semblanza sobre su historia, economía, símbolos y personajes emblemáticos.

Asimismo, la socia Perla Guadalupe Váldez Rincón ofreció la plática "Madre Tierra", orientada a crear conciencia sobre la protección del medio ambiente y el cambio climático.

Tras el mensaje de clausura y agradecimiento de la directora, las asistentes disfrutaron de un convivio organizado por las socias Luz María Gutiérrez, Rosalina Ramírez Soto y Elizabeth Coto Rosas.