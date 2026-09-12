Celulares también emitirán alerta ante fenómenos naturales: CRT
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) compartió información a través de un comunicado dirigido a todo el territorio nacional, para dar a conocer que se actualizó el sistema de alerta para celulares, con el objetivo de advertir sobre algunos fenómenos naturales distintos a los sismos.
De acuerdo con esta disposición, a partir del último trimestre del año se alertará sobre fenómenos naturales con un sonido diferente al de la alerta sísmica. Además, llegarán algunos avisos de Protección Civil en mensajes SMS, para avisar sobre posibles impactos y recomendaciones.
Recibir las alertas no dependerá de tener o no saldo, ni requerirá conexión a internet, y por seguridad, los mensajes no podrán desactivarse. Las notificaciones aparecerán de forma inmediata en una ventana emergente en la pantalla del celular.
La implementación tecnológica se realizará una vez que los proveedores de telefonía celular hayan hecho las adaptaciones técnicas requeridas en sus sistemas.
Los avisos de Protección Civil informarán con anticipación sobre condiciones climáticas adversas y contingencias ambientales, lluvias severas, frentes fríos extremos, olas de calor o mala calidad del aire.
Las autoridades emitirán mensajes con horas o días de anticipación ante posibles riesgos, para que las personas tomen medidas de prevención, evacuación y resguardo.
Mientras tanto, la Alerta Máxima por Sismo se mantendrá sin cambios en su operación y conservará su sonido característico.