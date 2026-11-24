El presidente del Consejo Empresarial Mexicano (CEM) en Durango, Mauricio Holguín, se refirió a la importancia de que las cámaras empresariales tengan voto en el Fondo para la Promoción y Desarrollo Empresarial (Foprodem) ya que surgió como un acuerdo tras un aumento en los impuestos estatales.

“Es un recurso que se negoció hace ya algunos años con un gobernador cuando se iba a hacer el aumento de impuestos, de que una parte se reinvirtiera en el crecimiento de Durango, en los empresarios y sobre todo que las cámaras empresariales pudieran tener no nada más participación, sino, sobre todo, el voto. Entonces, en este sentido, se le está quitando la posibilidad de votar a las cámaras empresariales.

En tal sentido, refirió que inclusive él siendo presidente de otra cámara, tuvo esta posibilidad de votar.

“A mí hace algunos años, cuando era representante de otra cámara empresarial, me tocó ser parte del Foprodem y votar por esta coyuntura en la que con este fondo se apoyaba a muchos empresarios, sobre todo a cámaras empresariales y pues también de ese recurso se generaba un crecimiento, un semillero de empresas que tenían para bien de Durango el crecimiento y el soporte económico que muchas empresas requieren”.

Por lo que refirió que en alguna ocasión se consideró que si las cámaras no tenían la posibilidad de votar, también se tendría que quitar el impuesto.

“Entonces, el hecho ahorita de que se le esté quitando la posibilidad de votar y de decidir hacia dónde se van a vincular estos recursos, es algo muy drástico”.

“Nosotros hace algunos años incluso casi a broma comentábamos el hecho de que si en algún momento se quitara la posibilidad de votar, pues evidentemente también se quitaba este recurso por completo y es lo que ahorita ya en un sentido realista es lo que está sucediendo con esta situación del Foprodem y consideramos que es muy importante que se le dé la capacidad de voto a todas las cámaras empresariales que tienen también la capacidad de destino de este recurso”, indicó.

Y es que, quitar a las cámaras empresariales el derecho a voto, representa el riesgo de uso discresional de los recursos.

“Sí, totalmente. Y realmente es un recurso que, si bien, se genera de las mismas empresas en Durango, tendría que ser muy bien utilizado y muy cuidado para que obviamente pudiera tener un crecimiento económico para Durango”, estableció.