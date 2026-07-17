Centros ecoturísticos de Pueblo Nuevo ya registran lleno por Feria Itinerante del Hongo

La novena edición de la Feria Itinerante del Hongo ya comienza a generar una importante afluencia de visitantes en Pueblo Nuevo, al grado de que dos de los tres centros ecoturísticos sede reportan ocupación del 100 por ciento para las fechas del evento, por lo que ya habilitan áreas para acampar.

Aldo Luján, docente del Instituto Tecnológico de El Salto, explicó que la feria se desarrollará este año en tres centros ecoturísticos y dos comunidades ejidales del municipio.

Las actividades iniciarán del 3 al 5 de agosto en el centro ecoturístico La Pirámide; continuarán los días 6 y 7 en los ejidos Los Bancos y Borgollones; el 8 y 9 de agosto tendrán como sede Mexiquillo, y concluirán del 15 al 17 en el centro ecoturístico Coscomate.

Durante la feria participarán especialistas en micología, quienes ofrecerán conferencias y recorridos guiados para la identificación y recolección de hongos. Además, chefs de El Salto impartirán demostraciones gastronómicas para enseñar a los asistentes la preparación de diversos platillos elaborados con especies comestibles.

Por su parte, Nancy Flores, alcaldesa de Pueblo Nuevo, señaló que este tipo de eventos contribuyen a diversificar la oferta turística del municipio, ya que, además de atraer visitantes interesados en la naturaleza, generan una mayor ocupación en los centros ecoturísticos gracias a la realización de actividades deportivas, culturales y recreativas.

Agregó que la derrama económica beneficia no solo a los complejos turísticos mediante la renta de cabañas, sino también a restaurantes, comedores y comercios de El Salto, donde los visitantes adquieren alimentos y artículos necesarios para su estancia.

Hasta el momento, dos de los tres centros ecoturísticos que albergarán la Feria Itinerante del Hongo ya agotaron su capacidad de hospedaje para las fechas programadas, por lo que sus administradores acondicionan espacios para quienes deseen acampar.

Como parte de las novedades de esta edición, la feria llegará también a comunidades ejidales, donde se impartirán conferencias y talleres dirigidos a los habitantes sobre las distintas especies de hongos que existen en la Sierra de Durango, desde las variedades comestibles hasta las tóxicas y alucinógenas.

Aunque en esas sedes no habrá hospedaje disponible, las actividades buscan acercar el conocimiento sobre la riqueza micológica de la región a la población local.