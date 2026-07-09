Cerca de 15 mil inmuebles en Durango no pagan predial por pertenecer a gobiernos

De las cerca de 300 mil propiedades registradas en el padrón en el municipio de Durango registradas para pago del predial, alrededor de 15 mil están exentas de esta contribución por pertenecer a alguno de los tres órdenes de gobierno.

El director de Finanzas Municipales, Obed Jiménez Cazales, señaló que, por ley, estos inmuebles no deben pagar el impuesto predial al estar identificados como propiedades del Gobierno Federal, Estatal o Municipal.

“Son alrededor de 15 mil cuentas, entonces son 285 mil o 290 mil cuentas, más o menos, las que sí contribuyen”, afirmó.

Señalan avance del 90% en recaudación

Respecto al avance en el pago del predial por parte de los contribuyentes durante la primera mitad del año, el funcionario indicó que se registra un cumplimiento del 90 por ciento.

“Al cierre del mes de mayo ya teníamos el número de contribuyentes que año con año están al corriente. Ahorita se están acercando los contribuyentes que nunca se habían acercado y llevamos un avance importante. En el tema del presupuesto, respecto a lo que está presupuestado, tenemos un avance del 90 por ciento”.

En términos generales, manifestó que se está buscando que los ingresos propios se fortalezcan, principalmente aquellos que contribuyen a incrementar las participaciones federales del próximo año, como el impuesto predial, el traslado de dominio y los ingresos por aprovechamientos.

Relizarán ajustes en gasto administrativo

Sobre un posible recorte presupuestal para el Municipio de Durango por parte de la Federación en 2027, indicó que se trabaja conforme a lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera y que se realizarán los ajustes necesarios en el gasto administrativo para hacer frente a cualquier reducción de recursos.

Destacó que ya se aplican medidas de contención del gasto administrativo, que van desde la reducción en el consumo de combustibles hasta el ahorro en papelería.