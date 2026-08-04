Cercanía de fabricantes ayuda en contención de aumentos en Durango: CCE

Gracias a la relación comercial que mantiene México con otros países y al T-MEC, así como a la instalación de empresas tecnológicas en el país, es posible reducir costos y tiempos de envío de equipos tecnológicos, informó la secretaria del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Diana Ocón.

“Como los fabricantes se han logrado instalar aquí en varias ciudades de México, eso nos ayuda muchísimo con los tiempos de entrega, nos ayuda también muchísimo porque ellos disminuyen mucho sus costos y sus costos de logística”, indicó.

Y es que, durante los últimos meses se han registrado incrementos en insumos tecnológicos, lo que impacta en los aparatos que se adquieren para el trabajo o la escuela.

“Todo el tema de almacenamiento masivo, almacenamiento en grandes escalas, tanto de memoria RAM como de discos duros y pues las tarjetas gráficas es de lo que más se ha escaseado. Las tarjetas gráficas esas sí tuvieron en su momento un incremento hasta el 30, 40 por ciento. Sin embargo, pues estamos diario dependiendo del tipo de cambio y diario dependemos también del abasto de estos componentes”, indicó.

El auge de la inteligencia artificial ha provocado esta alta demanda de memorias de alto rendimiento y tarjetas gráficas, lo que ha provocado fluctuaciones en el costo de estos insumos.