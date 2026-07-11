¿Cerrará el 'AlSuper' en sucursal Domingo Arrieta? Esto es lo que sabemos

En los últimos días comenzó a circular en redes sociales el rumor de que la sucursal de AlSuper ubicada sobre el bulevar Domingo Arrieta, al sur de la ciudad de Durango, estaría próxima a cerrar sus puertas, situación que generó dudas entre clientes habituales de la tienda.

¿Qué es lo que está pasando?

De acuerdo con información publicada por medios locales, AlSuper prepara una importante intervención en la sucursal ubicada en el cruce del bulevar Domingo Arrieta y General Tornel, donde incluso ya pueden observarse algunos trabajos al interior del inmueble.

Una de las primeras áreas en ser intervenidas es la sección de alimentos preparados, la cual permanece cubierta con lonas negras. Todo ello ha dado pie a versiones sobre un posible cierre, aunque hasta ahora la información apunta a que se trata únicamente de una remodelación.

Según las versiones difundidas, la intención es renovar por completo la sucursal para ofrecer un formato de mayor nivel, similar al que actualmente tienen otras tiendas de la cadena en Durango, como Los Remedios y Real del Mezquital.

¿Cuándo comenzaría el cierre?

Todo parece apuntar a que los trabajos más intensos iniciarían a mediados de agosto de 2026 y podrían extenderse hasta mediados de diciembre, periodo durante el cual la tienda permanecería cerrada para acelerar la remodelación.

Inicialmente, se analizó realizar las obras por etapas para mantener abierta parte de la sucursal, aunque la información más reciente indica que la empresa optaría por suspender temporalmente las operaciones para concluir el proyecto en un menor tiempo.