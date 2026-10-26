César Montes y la plantilla del Lokomotiv sufren gran susto por ataque con drones en Rusia

El defensa mexicano César Montes vivió horas de tensión en Rusia luego de que el tren en el que viajaba junto al plantel del Lokomotiv de Moscú fuera alcanzado por restos de drones durante una ofensiva registrada en la región de Vorónezh. Aunque el incidente provocó daños en el convoy y dejó personas lesionadas entre los pasajeros, el seleccionado nacional y sus compañeros no sufrieron heridas, según confirmó posteriormente el club ruso.

El percance ocurrió durante la madrugada de este lunes, cuando el Lokomotiv regresaba a Moscú tras caer 2-0 frente al Rostov en la Jornada 12 de la Liga Premier de Rusia. La delegación utilizaba la ruta ferroviaria entre el sur del país y la capital cuando fragmentos de drones derribados impactaron distintas zonas del tren que cubría el recorrido entre Anapa y Moscú.

¿Cómo se encuentra Montes tras el incidente?

De acuerdo con reportes de medios rusos, el vagón donde se encontraba Montes no recibió impactos directos. Sin embargo, otros sectores del convoy sí resultaron afectados y varios pasajeros requirieron atención médica. Integrantes del cuerpo médico del Lokomotiv descendieron para auxiliar a los heridos mientras se desarrollaban las labores de emergencia.

La situación obligó a interrumpir el trayecto ferroviario y modificar los planes de traslado de la plantilla. Jugadores, cuerpo técnico y personal del club abandonaron el tren y completaron el viaje por carretera hasta Moscú, donde posteriormente se reportaron a salvo. El Lokomotiv emitió un comunicado para informar que todos sus integrantes habían llegado sin contratiempos a su centro de entrenamiento y reanudaron la preparación para sus siguientes compromisos oficiales.

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El incidente se produjo en medio de una nueva oleada de ataques con drones en territorio ruso. Autoridades regionales señalaron que los sistemas de defensa interceptaron decenas de aparatos no tripulados sobre Vorónezh, aunque la caída de fragmentos provocó daños en diversa infraestructura, incluida la red ferroviaria. El tren en el que viajaba la delegación del Lokomotiv no habría sido un objetivo directo, sino una de las unidades afectadas por los restos del ataque.

Las cifras sobre las consecuencias de la ofensiva variaron entre los primeros reportes y las actualizaciones posteriores de las autoridades. Distintos medios informaron balances de entre dos y tres fallecidos y de 17 a 39 heridos en la región, precisando que esas víctimas corresponden al conjunto de incidentes registrados en Vorónezh y no exclusivamente al tren donde viajaba César Montes.