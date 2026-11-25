Al igual que en otras ocasiones, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó sobre un nuevo corte en el suministro de energía, debido a que se realizarán trabajos de mantenimiento en la red eléctrica. En esta ocasión, será el municipio de Gómez Palacio, Durango, el que se verá afectado por este apagón que se extenderá durante ocho horas.

Previo a los hechos, la CFE dio a conocer que será este jueves 26 de noviembre cuando ocurrirá un apagón que durará ocho horas y que afectará a los habitantes de distintos sectores habitacionales de la ciudad de Gómez Palacio en La Laguna.

En esta ocasión se tratará de una jornada por trabajos de mantenimiento con el objetivo de mejorar la calidad del servicio que reciben los habitantes de esta zona de la entidad.

Debido a que los trabajos se extenderán durante varias hora, y a raíz del tipo de maniobras que se realizarán, se suspenderá el suministro de energía eléctrica desde la mañana y hasta en la tarde.

¿En cuál horario será el corte?

De acuerdo con lo informado por la CFE, se tratará de un corte en el suministro que abarcará desde las 10:30 de la mañana y se extenderá hasta las 6:30 de la tarde, por lo que será un lapso considerable de tiempo para los habitantes que vivan en los sectores afectados.

¿Cuáles son las colonias afectadas?

El corte en la energía eléctrica se registrará en diferente sectores de la ciudad de Gómez Palacio, entre seis fraccionamiento y cinco colonias.

En cuanto a los fraccionamientos afectados, serán en las zonas de:

Bugambilias

Filadelfia

Rincón Filadelfia

San Lorenzo

San Luis Campanario

San Antonio

Por otro lado, las cinco colonias que tendrán interrupción en el suministro de energía eléctrica son:

El Paraíso

Miguel de la Madrid

Octavio Rendón

Cerrada Pedregal

Hamburgo

Aunque el corte de suministro eléctrico podría causar inconvenientes para estas zonas, la CFE recordó que se trata de acciones que tienen como objetivo mejorar la red, por lo que pidió a la ciudadanía tomar sus debidas precauciones y ser comprensivos durante este lapso.