CFE deja sin luz a comunidad de Mezquital; cumplen más de un mes sin servicio

En la comunidad de San José de Xoconoxtle, perteneciente al municipio de Mezquital, Durango, están por cumplir más de un mes sin servicio de energía eléctrica, situación que ha afectado no solo el inicio del ciclo escolar, sino que ha dejado a los habitantes incomunicados, sin servicio de salud y con pérdidas económicas por los insumos que se les echan a perder.

Al no contar con energía eléctrica, en la comunidad tampoco tienen internet ni medios para comunicarse, mientras que el servicio de la clínica no puede brindarse de manera adecuada, ya que también se han perdido medicamentos que requieren refrigeración.

El problema se agrava debido a la ubicación de la comunidad, pues en la zona se registran altas temperaturas. Por ello, los alimentos y todos los productos que requieren refrigeración deben desecharse, lo que ha generado pérdidas económicas para los habitantes y para quienes se dedican al comercio.

Al ser una comunidad alejada, los habitantes piden la intervención de las autoridades, pues el problema ya ha sido reportado por diferentes personas y a través de distintos canales de comunicación, pero hasta el momento no han obtenido una solución.

Fue tras las lluvias y tormentas eléctricas desde julio y primeros días de agosto cuando comenzó a fallar el servicio con mayor frecuencia, por lo que se reportó la situación a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Aunque personal de la dependencia acudió a la comunidad, en lugar de restablecer el servicio, lo suspendieron.

Los habitantes comentan que el personal bajó las cuchillas de los transformadores y se retiraron del lugar.

De acuerdo con el testimonio de uno de los habitantes, los trabajadores de la CFE comentaron que regresarían hasta noviembre y reconocieron que la línea presenta fallas debido a malas conexiones.