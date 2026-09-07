Champions League: ¿A qué hora y por dónde ver en directo la primera jornada de la fase de liga?

La nueva fase liga de la Champions 2026/27 arranca el martes 8 de septiembre con seis partidos que abren el calendario y empiezan a perfilar jerarquías entre los 36 equipos participantes.

Regresan las noches mágicas

En Atenas, el AEK recibe a LASK en un cruce que mide dos proyectos acostumbrados a clasificarse vía rondas previas y que ahora deben demostrar que pueden sobrevivir en una fase liga más larga y exigente. El conjunto griego suele hacerse fuerte en casa en competiciones europeas, mientras que el cuadro austríaco llega con la etiqueta de equipo incómodo, ordenado y con buena transición.

En Brujas, el Club Brugge abre su campaña ante un Aston Villa que regresa a la máxima competición continental en pleno crecimiento deportivo. Los belgas, habituales en fases de grupos recientes, necesitan capitalizar su experiencia europea para compensar la diferencia de presupuesto y profundidad de plantilla frente a un Villa que viene de consolidarse en la élite inglesa y que ahora busca trasladar ese salto competitivo a la Champions.

Duelos de poderío futbolístico

El Signal Iduna Park ofrece uno de los duelos más atractivos del día: Borussia Dortmund contra Villarreal. El equipo alemán, acostumbrado a pelear en rondas avanzadas, se apoya en su ambiente y en una estructura que combina juventud y experiencia para arrancar fuerte. Enfrente, el Villarreal llega con la reputación de especialista europeo, capaz de competir contra bloques grandes gracias a su manejo de balón y su disciplina táctica, y sabe que puntuar en Alemania puede ser clave en una fase liga donde cada resultado pesa.

Porto vs Manchester City enfrenta a un histórico del torneo con uno de los grandes favoritos al título. Los portugueses suelen construir campañas sólidas desde su fortaleza en casa y su capacidad para reciclar planteles competitivos año tras año, mientras que City arriba con el cartel de candidato permanente tras sus últimas participaciones profundas en Champions. Para el equipo inglés, empezar ganando fuera de casa es casi una obligación en un formato que premia la regularidad; para Porto, cualquier punto ante un gigante puede marcar la diferencia en la clasificación.

Cerrará con broche de oro

La jornada se completa con Lille vs Real Betis y un clásico europeo: Real Madrid vs Inter. En Francia, Lille recibe a un Betis que ha ido ganando presencia continental y que necesita demostrar que puede sostener su propuesta ofensiva ante rivales de mayor físico. En Madrid, el máximo ganador de la competición abre su campaña frente a un Inter que ya sabe lo que es llegar a finales recientes y que busca reafirmarse como bloque competitivo en la nueva fase liga.

¿A qué hora y por dónde ver los partidos?

Club Brugge vs Aston Villa (Estadio Jan Breydel)

Horario: 10:45

10:45 Transmisión: HBO Max, TNT

Club León vs Real Salt Lake (Estadio Agia Sofía)

Horario: 10:45

10:45 Transmisión: Fox Sports

Real Madrid vs Inter de Milán (Santiago Bernabéu)

Horario: 13:00

13:00 Transmisión: HBO Max, TNT

Borussia Dortmund vs Villarreal (Signal Iduna Park)

Horario: 13:00

13:00 Transmisión: HBO Max, Space

FC Porto vs Manchester City (Estádio do Dragão)

Horario: 13:00

13:00 Transmisión: Fox One

Club León vs Real Salt Lake (Dick’s Sporting Goods Park)