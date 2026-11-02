Champions League: ¿A qué hora y por dónde ver los partidos de este martes 3 de noviembre? Jornada 4

La cuarta jornada de la fase liga de la UEFA Champions League arranca este martes con nueve encuentros y un panorama que comienza a definir aspirantes directos a los octavos de final. La cartelera presenta dos duelos por encima del resto: Atlético de Madrid contra Bayern Múnich en el Metropolitano y Barcelona frente al Aston Villa en el Spotify Camp Nou. Ambos compromisos reúnen a clubes instalados en la parte alta de la clasificación y con aspiraciones reales de protagonismo continental.

Partidos de alta intensidad

Los colchoneros llegan tras igualar 1-1 con Stuttgart, mientras que los bávaros rescataron un 2-2 frente al Arsenal. En Cataluña, el conjunto de Hansi Flick intentará corregir el rumbo después del revés sufrido ante Paris Saint-Germain durante la fecha anterior. Del otro lado aparecerán los Villanos de Unai Emery, una de las gratas revelaciones del certamen tras imponerse 3-1 sobre Viking.

Old Trafford albergará otro de los focos de atención. Manchester United necesita una respuesta inmediata después de la dolorosa caída 4-1 ante Como, resultado que encendió las alarmas entre los Red Devils. Enfrente estará una Roma fortalecida por su contundente victoria 4-0 sobre Slovan Bratislava, una de las actuaciones más dominantes de la jornada pasada.

Jornada de emociones al por mayor

La Cerámica será escenario del choque entre Villarreal y PSG. El Submarino Amarillo llega herido tras perder 4-3 frente al Liverpool, mientras que el cuadro parisino atraviesa un momento de confianza luego de superar al conjunto blaugrana. Más al norte, Feyenoord buscará reaccionar frente al Inter de Milán, vencedor en la fecha anterior y con buenas sensaciones en el arranque del torneo.

La actividad comenzará con dos compromisos adelantados. Galatasaray, impulsado por su victoria 4-2 sobre Lille, recibirá a un Stuttgart que rescató un empate frente al Atlético. De manera simultánea, Shakhtar Donetsk se medirá con Sporting CP, en un duelo entre equipos necesitados de puntos después de sus respectivos tropiezos en la jornada anterior.

¿A qué hora y por dónde ver los partidos?

El programa se completa con Bodø/Glimt contra Lille y LASK frente a Slovan Bratislava. Los noruegos intentarán dejar atrás la derrota sufrida ante Napoli, mientras que los austríacos llegan fortalecidos tras sorprender a los portugueses con un triunfo de 3-2. Aunque con menos reflectores que los grandes cruces de la fecha, ambos encuentros pueden adquirir un peso importante en la pelea por la clasificación conforme la fase liga entra en uno de sus momentos más exigentes.

Galatasaray vs Stuttgart (RAMS Park)

Horario: 11:45

Transmisión: TNT / HBO Max

Shakhtar Donetsk vs Sporting CP (Stamford Bridge)

Horario: 11:45

Transmisión: Fox One

Villarreal vs Paris Saint-Germain (Estadio de la Cerámica)

Horario: 14:00

Transmisión: Fox One

Atlético de Madrid vs Bayern München (Riyadh Air Metropolitano)

Horario: 14:00

Transmisión: Fox One / FOX

FC Barcelona vs Aston Villa (Spotify Camp Nou)

Horario: 14:00

Transmisión: TNT / HBO Max

Feyenoord vs Inter de Milán (De Kuip Stadion)

Horario: 14:00

Transmisión: HBO Max

Manchester United vs AS Roma (Old Trafford)

Horario: 14:00

Transmisión: Space / HBO Max

LASK Linz vs Slovan Bratislava (Raiffeisen Arena)

Horario: 14:00

Transmisión: HBO Max

F.K. Bodø/Glimt vs OSC Lille (Aspmyra Stadion)