Champions League: ¿A qué hora y por dónde ver los partidos de este 8 de septiembre? Fase de liga

La fase liga de la Champions 2026/27 continúa su primera jornada el miércoles 9 de septiembre con seis partidos programados. Es el segundo día de actividad del torneo tras el estreno del martes, pero marca ya varios focos de poder repartidos entre el Camp Nou, Anfield, París, Lisboa, Nápoles y Stuttgart, con el campeón vigente y el último subcampeón en escena.

El duelo de París pone en marcha la defensa del título de PSG, bicampeón consecutivo de la Champions y equipo señalado como gran favorito para el tricampeonato. El estreno ante Slovan Bratislava luce, en el papel, como uno de los compromisos más accesibles de toda la jornada. Luis Enrique llega con la presión de igualar la racha de tres coronas seguidas que Zinedine Zidane firmó con el Real Madrid entre 2016 y 2018.

Duelos de poder en las segunda jornada

En Anfield, Liverpool recibe al Atlético de Madrid en un cruce que ya tiene historia reciente de alta tensión. La propia UEFA recuerda el triunfo colchonero con gol de Álvaro Morata en 2020 como uno de los capítulos emblemáticos de este emparejamiento, que ahora se reabre en un formato de fase liga donde cada punto pesa en la tabla global. Atlético llega con la etiqueta de habitual animador europeo, mientras que Liverpool busca recuperar protagonismo continental tras temporadas irregulares.

Napoli vs Arsenal es otro de los platos fuertes: el equipo italiano se mide con el último subcampeón del torneo. Para los Gunners, el estreno en Nápoles es parte de un calendario que más adelante lo cruzará con Bayern y Real Madrid, mientras que Napoli tiene también marcado en rojo su choque posterior ante Manchester City. Es un partido que puede marcar el tono de ambos en la pelea por los puestos altos de la fase liga.

Acción hasta el último minuto

En el Camp Nou, Barcelona abre su campaña frente a Feyenoord. El Barça aparece en la lista de candidatos detrás de PSG, junto a Bayern, City, Real Madrid y Arsenal, y necesita un arranque sólido para no quedar rezagado en una fase donde ya no hay grupos, sino una tabla única. Feyenoord, por su parte, llega como representante de la Eredivisie con la misión de sumar en campos grandes para sostener opciones de clasificación.

El cuadro se completa con Stuttgart vs Viking y Sporting CP vs Galatasaray, dos partidos menos ruidosos mediáticamente pero igual de relevantes en la matemática de la liga. Stuttgart y Viking se mueven en la franja de clubes que buscan colarse en la zona de clasificación a través de resultados sólidos ante rivales directos, mientras que Sporting y Galatasaray representan a dos ligas históricas que suelen pelear por esos últimos boletos a la fase eliminatoria.

¿A qué hora y por dónde ver los partidos?

FC Barcelona vs Feyenoord (Camp Nou)

Horario: 10:45

10:45 Transmisión: Fox One, Fox

Stuttgart vs Viking FK (Mercedes-Benz Arena)

Horario: 10:45

10:45 Transmisión: HBO Max, TNT

Paris Saint-Germain vs Slovan Bratislava (Parc des Princes)

Horario: 13:00

13:00 Transmisión: Fox One, Fox

Napoli vs Arsenal (Stadio Diego Armando Maradona)

Horario: 13:00

13:00 Transmisión: HBO Max

Liverpool vs Atlético de Madrid (Anfield)

Horario: 13:00

13:00 Transmisión: Fox One, Fox+

Sporting CP vs Galatasaray (Estádio José Alvalade)