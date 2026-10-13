Champions League: Arsenal aplasta 3-0 al OSC Lille en el Emirates tras un segundo tiempo feroz

En la jornada 2 de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27, el Arsenal se midió al OSC Lille sobre el césped del Emirates Stadium. El cuadro londinense llegó a la cita tras derrotar 1-0 al Napoli en el debut, mientras que la escuadra francesa pisó suelo inglés obligada a reaccionar luego de caer 2-3 frente al Real Betis.

Primer Tiempo

Desde el pitazo inicial, los dirigidos por Mikel Arteta asumieron el protagonismo del choque mediante la distribución de Bruno Guimarães y Declan Rice. Sin embargo, los hombres de Davide Ancelotti plantaron un bloque defensivo muy ordenado que maniató a Viktor Gyökeres, respaldados por la firmeza del central brasileño Alexsandro de Souza en cada cobertura.

Durante el primer tiempo, la batalla se volvió densa en el circuito central, viéndose reflejada en la amonestación recibida por Mikel Merino al minuto 29. A pesar del acoso territorial Gunner, el guardameta visitante Berke Özer se erigió como figura al contener dos disparos peligrosos de Eberechi Eze, mandando la contienda al descanso con un disputado 0-0.

Segundo Tiempo

Para el complemento, la escuadra británica saltó con mayor voracidad y encontró la apertura del marcador al minuto 64, cuando Jurriën Timber apareció en el área para mandar el balón al fondo. De inmediato, Arteta agitó la pizarra realizando un triple cambio determinante al ingresar a Bukayo Saka, Martin Ødegaard y Kai Havertz.

La entrada de los recambios desató una ráfaga arrolladora en Londres. Apenas tres minutos después, al 67, Eberechi Eze firmó el 2-0 con una sublime definición rasante tras asociarse con Saka. La fiesta roja se consumó al minuto 71, cuando Bukayo Saka anotó el 3-0 definitivo definiendo con clase tras una impecable asistencia cruzada de Havertz.

Ancelotti intentó responder con los ingresos de Maurits Kjaergaard, Osame Sahraoui y el emblemático delantero Olivier Giroud al 77', pero la zaga liderada por Gabriel Magalhães cortó toda opción gala. Tras la amonestación a Maxima Goffi al 80 y el debut del juvenil Max Dowman al 84, el Arsenal amarró una victoria categórica ante su gente.