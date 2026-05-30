Champions League: autoridades registran violencia previo al arranque de la final

La final de la Champions League entre PSG y Arsenal, celebrada en Budapest, no solo estuvo marcada por la expectativa deportiva, sino también por episodios de violencia registrados en las horas previas al partido en distintos puntos de la ciudad, especialmente en zonas cercanas al estadio.

Violencia empaña el ambiente festivo

En la previa al encuentro, grupos de aficionados de ambos equipos protagonizaron enfrentamientos en calles céntricas de la capital húngara. Testigos y registros en video muestran intercambios de golpes, lanzamiento de objetos y el uso de bengalas , en escenas que generaron momentos de tensión entre locales y visitantes.

Los incidentes se concentraron principalmente en áreas concurridas, donde seguidores radicales se habrían organizado previamente para enfrentarse, lo que derivó en una especie de batalla campal.

Seguridad rebasada por la magnitud del evento

Las autoridades locales desplegaron uno de los operativos de seguridad más grandes en la historia de Budapest, con miles de elementos destinados a prevenir disturbios. Sin embargo, la magnitud de la afluencia, con decenas de miles de aficionados sin boleto, complicó el control total de la situación.

De acuerdo con reportes policiales, algunos de los enfrentamientos ocurrieron de manera repentina durante la madrugada, lo que obligó a la intervención inmediata de los cuerpos de seguridad.

Detenciones y preocupación por la seguridad

Entre las consecuencias de estos hechos, autoridades confirmaron arrestos de aficionados involucrados en alteraciones al orden público, así como daños materiales en zonas cercanas a los enfrentamientos.

Además, la situación generó preocupación no solo en Hungría, sino también en otros países, donde se reforzaron medidas preventivas ante posibles incidentes relacionados con celebraciones o reacciones tras el resultado del partido.

Una final que comenzó fuera de la cancha

Los disturbios evidencian cómo un evento deportivo de talla mundial puede extender su impacto más allá del terreno de juego.

La llegada masiva de aficionados, sumada a la rivalidad y la presencia de grupos radicales, convirtió la previa en un escenario de conflicto que contrastó con la magnitud del espectáculo futbolístico.

Mientras el balón comenzaba a rodar en el estadio, las autoridades mantenían vigilancia reforzada en distintos puntos de la ciudad para evitar nuevos incidentes.