Champions League: Barcelona aplasta 5-1 al Feyenoord con doblete de Raphinha en el Camp Nou

El Spotify Camp Nou albergó este miércoles el choque de la jornada 1 de la UEFA Champions League 2026/27 entre FC Barcelona y Feyenoord Rotterdam. El cuadro azulgrana llegó a la cita impulsado por cuatro victorias consecutivas en LaLiga, mientras que la escuadra neerlandesa arribó a la ciudad condal con la meta de frenar el empuje catalán y dar la gran sorpresa continental en el estreno de la liguilla.

Primer Tiempo

El arranque bajo la intensa lluvia barcelonesa dio paso al dominio local. Al minuto 3, Pedri asistió a Lamine Yamal, quien conectó con Raphinha; el brasileño desbordó, recortó a dos defensas en el área y batió a Tjark Ernst para el 1-0. La asfixiante presión blaugrana anuló la salida de Charles Vanhoutte y Gjivai Zechiël desde los minutos iniciales.

La insistencia culé rindió frutos al minuto 22 cuando Karim Adeyemi encaró por la banda, orientó el balón a su pierna diestra y sacó un potente disparo cruzado a la escuadra, imposible para Ernst. Feyenoord buscó reaccionar mediante chispazos de Anis Hadj Moussa que contuvo Joan García, mientras que João Cancelo estrelló un potente disparo en el poste derecho al 37'.

Segundo Tiempo

El complemento inició con amonestación para Dani Olmo al 54'. Cuatro minutos después, Pedri filtró un pase entrelíneas para que Raphinha rubricara su doblete y el 3-0 definiendo cruzado. Al 60', el delantero visitante Ignacio Ferri mandó el balón a la red, pero la anotación fue anulada por el VAR debido a un fuera de juego previo.

Ambos técnicos modificaron sus piezas enviando al campo a Marc Bernal, Anthony Gordon, Fermín López, Gonçalo Borges y Sem Steijn. Al minuto 77, Lamine Yamal ejecutó un tiro libre directo desde el borde del área que superó a la barrera para señalar el 4-0. Feyenoord descontó al 82' mediante un remate a quemarropa de Steijn tras centro de Borges.

Para cerrar el choque ingresaron Gavi y Gabriel Jesus. En el minuto 85, Lamine Yamal envió un preciso centro desde la derecha para que Gabriel Jesus conectara de cabeza en el área chica, marcando el 5-1 definitivo en su debut oficial. Con esta rotunda actuación y un fútbol brillante, el Barcelona firmó un arranque triunfal en la máxima competición europea.