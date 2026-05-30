Champions League: ¡Bicampeones! PSG se corona tras una cardiaca tanda de penales

La final de la Champions League ha respondido a las expectativas con un duelo intenso, cambiante y lleno de momentos determinantes en ambas áreas.

PSG y Arsenal protagonizan un partido de alto nivel en Budapest, donde el dominio se ha alternado, las emociones no han faltado y la tensión ha ido en aumento hasta desembocar en un empate 1-1 tras los 90 minutos, obligando a definir al campeón en tiempos extra.

Arteta pega primero

El conjunto inglés golpeó primero y lo hizo muy temprano en el partido. Apenas al minuto 6, Kai Havertz aprovechó un rebote dentro del área tras una acción en la que participó Leandro Trossard, quedando completamente solo frente al arco para definir sin problemas y adelantar al Arsenal.

Ese gol condicionó el desarrollo del encuentro, permitiéndole a los “Gunners” manejar los tiempos, cerrar espacios y controlar gran parte del trámite durante el primer tiempo, ante un PSG que buscaba respuestas sin demasiada profundidad.

Respuesta que tardó... pero llegó

Para la segunda mitad, el escenario cambió con un PSG mucho más agresivo y decidido a ir al frente. La jugada clave llegó al minuto 62, cuando una falta de Mosquera sobre Kvaratskhelia dentro del área fue sancionada como penal tras revisión del VAR.

Ousmane Dembélé tomó la responsabilidad y al 65’ convirtió desde los once pasos para empatar el partido 1-1. A partir de ahí, el cierre fue de alta tensión, con ambos equipos buscando el gol definitivo, pero sin lograr romper la igualdad que llevó la final del tiempo regular.

No resuelven en tiempo extra

Con 90 minutos disputados en Budapest, los 22 hombres en el terreno de juego se encontraban físicamente destrozados por disputar cada pelota en la final de la UEFA Champions League.

Tanto Arteta como Luis Enrique tuvieron que realizar cambios para intentar sacar el resultado y evitar llegar a los penalties. El PSG con una plantilla más amplia aprovechó esto mismo y metió a Zaire-Emery, Zabarnyi y Beraldo pero del otro lado, el Arsenal se había agotado sus movimientos.

No obstante, ninguno de los dos pudo resolver y se definirá desde los once pasos...

Lo ganan desde el manchón penal

Demasiada tensión se vivía en el Puskás Aréna cuando Declan Rice y Achraf Hakimi se juntaron para decidir quién patearía primero y en qué portería sería la tanda. Para la fortuna del conjunto parisino, ambas disputas se las llevó el número dos del PSG, quien decidió patear primero y en su arco.

La tanda de penales comenzó a tensarse cuando Eberechi Eze falló el segundo tiro con una mala ejecución, mandando el balón lejos del poste derecho de Safanov.

Sin embargo, David Raya se lanzó hacia su lado izquierdo para atajarle el tiro a Nuno Mendes. Bajo este contexto, Declan Rice igualó con un disparo seguro. Se encontraba 2-2 entrando al cuarto.

Hachimi y Martinelli anotaron también, por lo que se iban a la quinta entrada empatados 3-3, en donde las fallas ya son de vida o muerte.

Beraldo tomó el quinto penalti y lo metió dirigido al poste izquierdo del arquero, dejando todo en los pies de Magalhes, quien falló su disparo de pierna zurda mandando el balón por arriba de la portería .

Paris Saint-Germain es bicampeón.

Así, en una final marcada por la intensidad, el desgaste físico y la presión máxima, el PSG de Luis Enrique logró imponerse desde los once pasos para quedarse de nueva cuenta con el título europeo.

El desenlace reflejó lo cerrado del encuentro, donde ningún equipo logró imponerse en el tiempo regular ni en el alargue, pero donde la precisión, y los errores, desde el manchón terminaron inclinando la balanza.

PSG celebra un nuevo campeonato de Champions League, mientras que el Arsenal se queda a las puertas tras competir de tú a tú en una de las finales más tensas de los últimos años.