Champions League: Declan Rice rescata al Arsenal y frena al Bayern Múnich en un choque épico

El Allianz Arena fue escenario de uno de los mejores partidos de la jornada en la Liga de Campeones de la UEFA. Bayern Múnich y Arsenal empataron 2-2 este miércoles 21 de octubre de 2026 en un duelo correspondiente a la fase de liga, un resultado que mantuvo a ambos clubes entre los protagonistas del certamen. Los alemanes llegaban tras igualar en su compromiso europeo anterior, mientras que los ingleses arribaban con pleno de victorias y la intención de dar un golpe de autoridad en territorio bávaro.

Primer Tiempo

El encuentro comenzó con un contratiempo para los visitantes. Apenas al minuto 10, Bukayo Saka tuvo que abandonar el partido y dejar su lugar a Eberechi Eze. Lejos de resentir el cambio, Arsenal encontró circulación y profundidad a través de Martin Ødegaard, mientras Bayern buscaba responder con la movilidad de Harry Kane y los desbordes por las bandas. La intensidad del duelo quedó reflejada también en la amonestación temprana de Kai Havertz, señal de que nadie estaba dispuesto a ceder terreno.

La primera anotación llegó al minuto 25. Ødegaard filtró un balón preciso para Eze, quien sacó un zurdazo potente y colocado al poste derecho para superar a Manuel Neuer y establecer el 1-0 para los londinenses. La respuesta del Bayern no tardó demasiado. Al 35', Kane aguantó la posesión al borde del área y habilitó la llegada de Alphonso Davies, que conectó un remate raso y contundente para igualar el marcador. El primer tiempo terminó 1-1, con Arsenal manejando más tiempo la pelota y Bayern castigando cada espacio disponible.

Segundo Tiempo

Tras el descanso, el conjunto alemán adelantó líneas y logró convertir el partido en un intercambio mucho más físico. Vincent Kompany movió piezas desde el banquillo y Bayern comenzó a pisar el área rival con mayor frecuencia. Los locales encontraron su mejor momento del encuentro y obligaron a Arsenal a replegarse en varios tramos de la segunda mitad.

La recompensa para los bávaros llegó al minuto 61. Harry Kane tomó la responsabilidad desde los once pasos y convirtió el penalti con un remate potente al costado izquierdo de la portería para firmar el 2-1. El inglés alcanzó así su cuarto tanto de la campaña europea y desató la euforia en Múnich. Con la ventaja en el marcador, Bayern pareció tener el control del desenlace y buscó ampliar la diferencia mediante las incorporaciones de sus hombres de ataque.

Sin embargo, Arsenal volvió a exhibir la personalidad que lo ha convertido en uno de los equipos más competitivos del continente. El ingreso de Viktor Gyökeres resultó decisivo y al minuto 82 encontró a Declan Rice dentro del área. El mediocampista inglés definió de primera intención para marcar el 2-2 definitivo y silenciar momentáneamente al Allianz Arena. Los minutos finales fueron frenéticos, con Bayern acumulando cinco disparos a puerta y Arsenal sosteniendo el empate gracias a su orden defensivo. El 56% de posesión para los visitantes terminó reflejando un partido vibrante, parejo y digno de dos aspirantes al título europeo.