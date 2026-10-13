Champions League: El Barcelona firma contundente remontada 4-1 ante Galatasaray en Estambul

En la caldera del RAMS Park, el FC Barcelona firmó una brillante remontada de 4-1 sobre el Galatasaray por la segunda jornada de la Fase de Liga en la UEFA Champions League 2026-27. El conjunto de Hansi Flick arribó a Estambul tras golear 5-1 al Feyenoord en su debut y liderar LaLiga, mientras que la escuadra de Okan Buruk buscaba redimirse ante su afición tras caer 3-1 frente al Sporting CP en Lisboa.

Primer Tiempo

El duelo arrancó bajo una atmósfera asfixiante que dificultó el circuito de pase culé. La presión local rindió frutos al minuto 28, cuando Rafael Leão aceleró por izquierda y sirvió en diagonal para Aleksei Batrakov, quien definió raso marcando el 1-0. El estadio vibró al 34' con un cabezazo a la red de Victor Osimhen tras un tiro de esquina, pero el VAR anuló la acción por fuera de juego, devolviendo a la vida al Barcelona.

Inyectado de dramatismo, el equipo visitante reaccionó antes del descanso exigiendo al portero Uğurcan Çakır, quien contuvo disparos de Anthony Gordon y Dani Olmo. La insistencia española fructificó al minuto 43: tras un desajuste defensivo de Dávinson Sánchez, Olmo cedió a João Cancelo, quien asestó un potente derechazo cruzado para superar a Çakır y certificar el 1-1 parcial antes del pitazo del colegiado Marco Guida.

Segundo Tiempo

Para el complemento, la maquinaria de Flick desplegó un vendaval futbolístico. En el minuto 50, Lamine Yamal envió un centro quirúrgico desde la derecha para que Fermín López conectara un magistral testarazo bombeado decretando la vuelta al marcador. Apenas tres minutos después, al 53', Yamal volvió a frotar la lámpara al superar a Ismaïl Jakobs con una filigrana en el área y asistir a Anthony Gordon, quien definió al primer palo registrando el 1-3.

Sitiado, Buruk movió fichas al 57' ingresando a Gabriel Sara, Lesley Ugochukwu y Leroy Sané por Batrakov, Lemina y Akgün. Flick respondió al 58' dando entrada a Karim Adeyemi y Gabriel Jesus por Gordon y Olmo. La variante dio réditos al minuto 65: Yamal filtró para Jesus, quien arrastró marcas con un sutil amague permitiendo que Adeyemi rematara raso al segundo poste para sellar el 1-4.

En la recta final, Flick refrescó piezas dando ingreso a Jules Koundé y Marc Bernal por Eric García y Pedri al 72', mientras Buruk dio entrada a Roland Sallai. Apoyado en el despliegue táctico de Rodri y la solidez defensiva de Pau Cubarsí, el Barcelona durmió el esférico ante la impotencia local, abrochando un triunfo categórico que ratifica su candidatura continental en suelo otomano.