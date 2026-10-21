Champions League: El Real Madrid aplasta 4-1 al Leipzig y mantiene su paso perfecto en Europa

El Real Madrid recibió al RB Leipzig este 21 de octubre en el estadio Santiago Bernabéu, dentro de la tercera jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League. Los blancos llegaron con paso perfecto tras sus victorias ante Inter y Roma, mientras que el conjunto alemán buscaba consolidar la reacción mostrada después de sumar sus primeros puntos de la campaña frente al PSV.

Primer Tiempo

Durante buena parte del primer tiempo, el marcador no reflejó lo que sucedía sobre el césped. El Leipzig encontró espacios y generó las oportunidades más claras, incluida una llegada de Christopher Nkunku que obligó a Thibaut Courtois a intervenir de forma decisiva en el mano a mano. Antonio Nusa también puso en aprietos a la zaga madridista con sus desbordes, mientras el equipo de José Mourinho monopolizaba la posesión sin transformar ese dominio en ocasiones verdaderamente peligrosas.

Cuando parecía que el descanso llegaría sin goles, apareció la calidad individual. Al minuto 44, Federico Valverde ganó línea de fondo y la jugada derivó en una segunda acción que terminó en los pies de Bernardo Silva. El portugués definió con un disparo raso desde el centro del área para firmar el 1-0 y desatar al Bernabéu en un momento en el que los visitantes habían competido de tú a tú.

Segundo Tiempo

La ventaja impulsó al Madrid tras el intermedio. Apenas al 52', Arda Güler amplió la diferencia al empujar desde corta distancia una asistencia de Kylian Mbappé, culminando una acción que castigó la desorganización defensiva del cuadro alemán. El 2-0 cambió por completo el encuentro: los locales elevaron la presión, controlaron los ritmos y comenzaron a administrar los espacios con mayor autoridad.

Leipzig intentó reaccionar con los ingresos de Rocco Reitz, Aleksandar Maksimovic y Tidiam Gomis, pero Courtois y la defensa merengue mantuvieron el control. Mientras tanto, Bernardo Silva se adueñó del centro del campo y el Madrid siguió acumulando llegadas. La sentencia cayó al 83', cuando Mbappé recibió de Yan Diomande, se acomodó en la frontal y colocó un remate de gran factura para el 3-0.

El cierre fue frenético. Gomis descontó al 85' tras una asistencia de Christoph Baumgartner y dio la impresión de que todavía quedaba algo de suspenso. Sin embargo, la respuesta fue inmediata. Dos minutos después, Diomande, exjugador del propio Leipzig, conectó un espectacular derechazo a la escuadra tras servicio de Brahim Díaz para sellar el 4-1 definitivo. El marcador premió la contundencia del campeón europeo, que convirtió sus momentos clave en goles y firmó otra noche grande de Champions en Madrid.