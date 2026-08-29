Champions League: estos son los 6 estadios de Europa que no cumplen con reglas de Liga MX

La brecha entre los requisitos exigidos por el fútbol mexicano y los criterios continentales europeos ha quedado al descubierto de cara a la temporada 2026/27 de la UEFA Champions League. Mientras la Federación Mexicana de Fútbol impone un mínimo obligatorio de 20,000 espectadores para competir en la Liga MX y al menos 15,000 para la Liga de Expansión, el máximo torneo de clubes del planeta albergará partidos oficiales en recintos que no superarían las auditorías de certificación aztecas.

El caso más radical es el del FK Bodø/Glimt de Noruega, cuyo inmueble, el Aspmyra Stadion, cuenta con apenas 8,270 asientos. En una situación similar se encuentra el Sabah FC de Azerbaiyán, que disputa sus encuentros en la Bank Respublika Arena, con un aforo cercano a las 8,700 localidades. Ninguno de los dos feudos alcanzaría siquiera el cuaderno de cargos mínimo de la división de plata en México, a pesar de recibir a la élite continental.

Muchos, ni siquiera alcanzarían para Expansión MX

En Italia, el histórico Stadio Giuseppe Sinigaglia del Como 1907 alberga a 13,602 aficionados al borde del lago, mientras que el SR-Bank Arena del Viking FK noruego registra 15,900 plazas. Ambos estadios cumplen rigurosamente con los estándares de transmisión televisiva, seguridad y vestidores exigidos en Europa. Sin embargo, bajo el reglamento mexicano, ambas sedes quedarían inhabilitadas inmediatamente para albergar partidos de primera categoría debido a su aforo reducido.

Incluso recintos modernos rozan la prohibición impuesta en México. El LASK de Austria inauguró la vanguardista Raiffeisen Arena con capacidad para 19,080 espectadores, mientras que el Slavia Praga de la República Checa compite en la Fortuna Arena ante 19,370 personas. Pese a contar con instalaciones de última generación y certificaciones continentales máximas, la inflexible barrera de las 20,000 sillas en la Liga MX los dejaría fuera del circuito profesional.

Una brecha, más allá de lo deportivo

Esta discrepancia evidencia prioridades opuestas. Mientras la UEFA otorga la Categoría 4 a estadios desde los 8,000 asientos, priorizando la iluminación, accesibilidad, césped y salas de prensa, el balompié mexicano prioriza la masa inmobiliaria sobre la infraestructura funcional. El modelo europeo demuestra que la calidad deportiva y organizativa de un club no depende del volumen de concreto en sus tribunas.

La presencia de estos recintos en el torneo más prestigioso del mundo cuestiona seriamente las barreras administrativas de la Liga MX. El contraste resulta revelador: pequeños recintos europeos disfrutan del himno de la Champions League, exponiendo un reglamento mexicano que frena el mérito deportivo en favor de exigencias de aforo insostenibles para proyectos emergentes.