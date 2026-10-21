Champions League: Humillación histórica del Manchester United tras caer 4-1 frente al Como 1907

El Como 1907 y el Manchester United se enfrentaron este miércoles en el estadio Giuseppe Sinigaglia por la tercera jornada de la UEFA Champions League. Los italianos llegaron tras caer ante Feyenoord, mientras que los ingleses buscaban recuperarse de la derrota sufrida frente al Atlético de Madrid. Ambos arrancaron la fecha con tres puntos y la necesidad de sumar para mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación.

Primer Tiempo

La diferencia comenzó a marcarse casi desde el primer suspiro del partido. Al minuto 2, Nico Paz recibió cerca de la frontal, se acomodó ante Harry Maguire y sacó un zurdazo con efecto que se clavó lejos del alcance del Senne Lammens para abrir el marcador. El golpe obligó al United a adelantar líneas de inmediato, mientras Como encontró espacios para explotar la movilidad de Martin Baturina, Lucas Da Cunha y el propio Paz.

Con la ventaja a su favor, el equipo de Cesc Fàbregas administró el ritmo del encuentro y redujo los intentos ingleses a esfuerzos aislados de Bruno Fernandes, Bryan Mbeumo y Matheus Cunha. Sin demasiada claridad en el último tercio, los visitantes fueron perdiendo peso ofensivo ante un rival que se mostró más ordenado y peligroso durante gran parte de la primera mitad.

Segundo Tiempo

La reacción que esperaba el United nunca apareció. Apenas iniciado el complemento, Nico Paz rompió líneas con un pase filtrado para Anastasios Douvikas, quien definió con potencia para ampliar la diferencia al 49'. El tanto golpeó anímicamente a los ingleses, que buscaron respuestas desde el banquillo sin conseguir modificar el desarrollo del encuentro.

El partido quedó prácticamente sentenciado al 57', cuando Carlos Baleba perdió el balón en salida y Nico Paz aprovechó la concesión para conducir hasta el área y firmar el 3-0 con una definición serena. A partir de entonces, los visitantes jugaron cuesta arriba, mientras Jean Butez respondía con seguridad cada vez que fue exigido.

La goleada quedó sellada al minuto 76. Jacobo Ramón apareció dentro del área para conectar de cabeza un preciso servicio de Kaiki Bruno y decretar el 4-0. Pese al descuento de Joshua Zirkzee al 91' para los Red Devils, el Giuseppe Sinigaglia no tuvo tiempo para más acción. Como había impuesto condiciones desde el arranque y convertía una noche de Champions en una de las victorias más importantes de su joven trayectoria europea.