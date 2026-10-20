Champions League: Liverpool remonta 4-3 al Villarreal en Anfield tras dramática noche europea

En un pletórico estadio de Anfield, Liverpool y Villarreal brindaron una noche épica en la tercera jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026/27. El equipo de Andoni Iraola llegó al compromiso tras golear 6-3 al LASK en Europa y vencer al Brentford en Premier League, mientras que el Submarino Amarillo de Iñigo Pérez desembarcó motivado tras superar 3-1 al Napoli en la fecha previa.

Primer Tiempo

El inicio del partido representó un duro mazazo para los locales. Apenas al minuto 3, Georges Mikautadze silenció las tribunas definiendo con fría contundencia tras asistencia de Nathan Saliba para el 0-1. El conjunto visitante mantuvo el temple táctico con Pau Navarro y Renato Veiga en zaga, ampliando la ventaja al 28' cuando Sergi Cardona aprovechó un desajuste defensivo red para marcar el 0-2.

Ante el castigo, resurgió el orgullo de Merseyside. Al minuto 35, Alexis Mac Allister cazó un balón suelto en el área para acortar distancias con el 1-2. Anfield se encendió y, en el tiempo añadido (45+1'), el central Ronald Araújo se elevó impecable tras un córner cobrado por Kostas Tsimikas para clavar el cabezazo que selló el emotivo empate 2-2 antes del descanso.

Segundo Tiempo

En el entretiempo, Iraola dio ingreso a Florian Wirtz por Araújo, mientras Iñigo Pérez metió a Tani Oluwaseyi por Saliba. La apuesta local dio dividendos al 64', cuando Mac Allister completó su doblete tras un gran pase del juvenil Rio Ngumoha, consumando la remontada 3-2 en una exhibición sostenida por la brillante dinámica de Ryan Gravenberch en el mediocampo.

Al minuto 67, Wirtz ratificó su calidad al culminar una rápida combinación con Cody Gakpo para marcar el 4-2. Tras la anotación, el banquillo local refrescó filas ingresando a Alexander Isak, Bradley Barcola y Joe Gomez, mientras la visita buscó reaccionar dando entrada a hombres de ataque como Ayoze Pérez y Gerard Moreno.

El Villarreal vendió cara la derrota en el tramo final. Al 86', Ayoze habilitó a Oluwaseyi, quien definió ante Alisson Becker para el 4-3 que inyectó dramatismo al epílogo. Pese al agónico asedio visitante, el marcador no cambió y el silbatazo selló la electrizante victoria 4-3 del Liverpool en una jornada inolvidable.