Champions League: ¡Locura y gloria en el Parque de los Príncipes! El PSG devora 4-2 al FC Barcelona

París Saint-Germain y FC Barcelona se vieron las caras en el estrado del Parque de los Príncipes en el duelo correspondiente a la tercera jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2026-27. Ambos colosos europeos arribaron a la capital francesa ostentando un arranque perfecto con seis puntos acumulados tras firmar dos triunfos consecutivos en las fechas previas. En un choque envuelto por la efervescencia de la afición parisina, Luis Enrique y Hansi Flick midieron sus piezas con la meta de adueñarse en soledad de la cima general.

Primer Tiempo

El compromiso arrancó con dinamismo táctico y un Barcelona buscando la iniciativa, aunque el planteamiento se vio condicionado al minuto 17 tras la amonestación a João Cancelo. Dos minutos más tarde, la alarma saltó en el banquillo galo cuando Ousmane Dembélé debió retirarse lesionado para ceder su lugar a Ferran Torres. Flick también ajustó temprano al reemplazar a Dani Olmo al 26’ con Fermín López, intentando recuperar fluidez en la gestación de juego.

Pese a las variantes forzadas, el PSG fue ganando terreno mediante la presión de Fabián Ruiz y los desbordes de Khvicha Kvaratskhelia. La apertura del marcador aconteció en la fracción 38, cuando Désiré Doué culminó una gran combinación orquestada por João Neves y Achraf Hakimi, sacando un remate inapelable que superó la estirada del arquero Joan García para establecer el 1-0 previo al descanso.

Segundo Tiempo

Para el complemento, la escuadra blaugrana saltó con ímpetu renovado y encontró la paridad al minuto 55 gracias a un sorpresivo e irruptivo remate del joven Xavi Espart para el 1-1. La anotación desencadenó una intensa batalla desde los banquillos al 58’ y 59’: el PSG ingresó a Illya Zabarnyi y Maghnes Akliouche, mientras que la visita envió al campo a Rodri, Gavi y Karim Adeyemi para refrescar su esquema.

El tramo decisivo se transformó en un trepidante intercambio de golpes. Al minuto 72, Lucas Hernández aprovechó un centro al área en un tiro de esquina para devolver la ventaja al PSG por 2-1. La respuesta catalana no tardó en llegar, pues al 79’, Lamine Yamal hizo gala de su talento individual al firmar una soberbia definición que decretó el empate transitorio 2-2.

Sin embargo, el PSG tiró de jerarquía e impuso un desgaste físico devastador en los instantes finales. Al minuto 81, el portugués Vitinha ejecutó un certero disparo desde fuera del área para colocar el 3-2. El sello definitivo lo propinó Fabián Ruiz, con cortesía de Achraf Hakimi al 86’, tras culminar con frialdad un veloz juego de conjunto, decretando el 4-2 final que consagra la contundencia gala en la alta competencia.