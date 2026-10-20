Champions League: Manchester City aplasta 5-1 al AEK Atenas impulsado por tres de Phil Foden

El Etihad Stadium albergó el emocionante duelo entre Manchester City y AEK Atenas por la tercera jornada de la fase de liga en la UEFA Champions League. Los dirigidos por Pep Guardiola llegaron tras vencer 3-2 al Ipswich Town en Premier League pero buscando reponerse de su caída 2-4 ante PSG en Europa, mientras que la escuadra griega arribó golpeada tras perder 3-1 frente al Shakhtar Donetsk.

Primer Tiempo

El silbatazo inicial del árbitro Willy Delajod dio inicio a un choque donde el AEK presionó alto con peligrosos avisos lejanos de Răzvan Marin y Kervin Arriaga. Sin embargo, al minuto 12, Elliot Anderson cazó un balón suelto en la frontal del área y sacó un derechazo inapelable junto al poste de Alberto Brignoli para firmar el 1-0.

Con el marcador a favor, el conjunto ciudadano adormeció el ritmo desde el control de Enzo Fernández en la medular. Al minuto 34, Rico Lewis se proyectó con espacio por banda derecha y envió un centro medido que Phil Foden remató de primera al fondo de las redes, enviando el choque 2-0 al descanso.

Segundo Tiempo

En el complemento, la visita reactivó su ataque con las entradas de Zini y Aboubakary Koita. La apuesta dio frutos al 52', cuando Zini asistió a Stavros Pilios para definir cruzado ante Gianluigi Donnarumma. Sin embargo, al 57', Rayan Cherki devolvió la calma local con un espectacular zapatazo al ángulo que significó el 3-1.

El City volvió a acelerar tras la entrada del prometedor juvenil Ryan McAidoo en lugar de Floyd Samba. Al minuto 65, Rico Lewis filtró un brillante pase entre líneas que Foden aprovechó para firmar su doblete personal con un disparo raso para el 4-1.

La fiesta en Mancunia concluyó al minuto 76 cuando Lewis asistió por segunda vez a Foden, quien selló su hat-trick cruzando su remate al segundo palo para el 5-1. Con los ingresos posteriores de Vitor Reis, Rayan Aït-Nouri y Kaden Braithwaite, los locales sellaron una victoria incontestable.