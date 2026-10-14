Champions League: PSG aplasta 2-4 al Manchester City en una noche histórica dentro del Etihad

En el Etihad Stadium, el Paris Saint-Germain y el Manchester City protagonizaron un choque memorable por la jornada 2 de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026/27. El conjunto parisino de Luis Enrique llegó a Mánchester tras sumar de a tres en su debut europeo, buscando un golpe de autoridad a domicilio, mientras que los dirigidos por Enzo Maresca se presentaron urgidos de hacerse fuertes en su feudo tras ceder puntos en la primera fecha continental.

Primer Tiempo

El silbatazo inicial desató una tormenta perfecta por parte del cuadro francés. Apenas al minuto 13, Désiré Doué abrió el marcador con una brillante definición rasa tras romper el cerco local. Sin dar respiro a los 'sky blues', dos minutos más tarde el propio Doué envió un centro medido al área para que Ousmane Dembélé conectara un cabezazo fulminante a la escuadra, venciendo a Gianluigi Donnarumma para colocar el vertiginoso 0-2 en la pizarra.

Lejos de replegarse, el PSG desplegó una auténtica sinfonía táctica en la medular. Al minuto 32, tras una combinación iniciada por Maghnes Akliouche, el juvenil Warren Zaïre-Emery asistió de taco a Vitinha, quien sacó un disparo sensacional al ángulo desde fuera del área para firmar el 0-3. En medio del estupor en las tribunas, los visitantes sellaron una primera mitad categórica que dejó totalmente noqueado al equipo británico.

Segundo Tiempo

Para el complemento, Maresca buscó una reacción mandando al campo a Iliman Ndiaye, Matheus Nunes y Ayyoub Bouaddi. La apuesta dio frutos al minuto 53, cuando Erling Haaland conectó un testarazo acrobático tras centro de Bouaddi para vencer a Matvéi Safónov con el 1-3. No obstante, la ilusión inglesa duró poco: al 63', Akliouche sacó un potente zapatazo que dobló las manos de Donnarumma, decretando el 1-4.

El tramo final del encuentro mantuvo un ritmo trepidante y de ida y vuelta. Al minuto 75, Haaland volvió a hacer gala de su jerarquía firmando su doblete personal con un remate cruzado para el 2-4. Ante la arremetida local, Luis Enrique movió su banquillo dando ingreso a Khvicha Kvaratskhelia, João Neves y Ferran Torres para reordenar el bloque defensivo parisino y contener los embates de los 'citizens'.

El dramatismo alcanzó su clímax al minuto 88, cuando el colegiado Sven Jablonski sancionó un penal para el PSG tras consultar el VAR. En el minuto 89, Ferran Torres ejecutó el cobro pero envió su disparo desviado. A pesar del fallo, el pitazo final decretó el definitivo 2-4, inmortalizando una noche de fútbol épico e inolvidable para el Paris Saint-Germain en Manchester.