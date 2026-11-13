A José Woldenberg

De tan mala, la estrategia del oficialismo para hundir y desprestigiar al órgano electoral a fin de reemplazarlo en cuanto se pueda, reivindica el dicho de que chango viejo no hace maromas nuevas.

Los pasos increíblemente dados en esa dirección por la presidenta de la República, quien asombra al actuar desde palacio comojefa de Partido en pleno proceso electoral, obligan a considerar una posibilidad: el anhelo deresucitar la reformaimpulsadasin éxito por el lopezobradorismo, en 2022, paracrear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas.

La diferencia con aquel proyectoestriba en que esta vez se arriesga la legitimidad y la autenticidad de las elecciones intermedias.Con eso se está jugando.

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Tal conjetura no es producto de la mera especulación, deriva de las tenazas de la pinza que la mandataria cerró está semana.

De un lado, propagandizar la idea de que “el cochinero electoral” data de hace treinta años (como si José Woldenberg fuera lo mismo que GuadalupeTaddei) y, de otro lado, anunciar que después de las elecciones del año entrante volverá a presentar un proyecto de reforma electoral (como si tuviera asegurada la mayoría calificada necesaria para sacar adelante esa iniciativa).

Sin querer o adrede, la jefa del Ejecutivo abrió sus cartas o, si se prefiere, vendió la piel del oso sin haberlo cazado. Anunció, pues, que hará lo mismo de siempre esperando tener un resultado diferente.Nada nuevo ni original.

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Por el ansia de demostrar que la pretendida transformación sigue a pie firme y consagrará el supuesto cambio de régimen modificando el modelo electoral, la mandataria pasó por alto cuestiones fundamentales.

Uno. En el afán de deslindarse de Guadalupe Taddei y el intento de establecer que la corrupción en el órgano electoral es de origen por lo que, en sumomento, serámenester reemplazarlo, el oficialismo no sólo está poniendo en duda la preparación y conducción imparcial y recta del proceso, sino también le está restando autenticidad y legitimidad al resultado electoral.

El descrédito de las próximas elecciones corre por cuenta del oficialismo, no –como se arguye-- de la oposición. El Instituto y el Tribunal operan incompletos, faltan un consejero y dos magistrados a causa de la resistencia oficial a suplirlos. La indefinición de si habrá o no una consejera-presidenta permanente que afecta la posibilidad de tomar decisiones firmes a la presidenta provisional y que retrasa la contratación de servicios y materiales necesarios para la realización del concurso, obedece a la falta de disposición oficialista para construir acuerdos. La reducción del presupuesto al instituto sin saber, a ciencia cierta, cuánto cuestan las elecciones es un albur. La negativa a echar atrás los súper poderes concedidos a Guadalupe Taddei para privilegiar las decisiones y responsabilidades colegiadas, con o sin aplicación en este proceso, revela falta de vocación y voluntad democrática en el oficialismo.

En todos esos asuntos, la responsabilidad mayor recae en las mayorías parlamentarias del oficialismo en el Congreso. Bajo esa lógica, es imposible achacar a la oposición, el descrédito de las elecciones.

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Dos. Dar por sentado que el oficialismo logrará la mayoría calificada en las elecciones es aventurado, como también pensar que por ello se podrá realizar la reforma electoral comunicada.

Si bien la preferencia electoral favorece aún, pero ya no en la dimensión esperada al oficialismo, sorprende que esa fuerza no sea la principal interesada en revestir de la mayor legitimidad y autenticidad posibles el resultado de los comicios, intentando sacar de su crisis al árbitro electoral. Tal desinterés es, probablemente, el rostro de la inseguridad política.

Desde luego, al conocerse el resultado de las elecciones y ver cómo le fue a Morena, esafuerza decidirá qué esgrimir. Si se gana la mayoría calificada, quizá dirá que la victoria se logró a pesar del instituto electoral.

Si se pierde, quizá dirá que fue culpa del instituto. El único requisito previo para salir con uno u otro argumento es llegar a la jornada electoral y conocer el resultado.

Esa treta es conocida, no novedosa. Se apuesta al abstencionismo como aval y se juega con fuego, sobre todo, si el destino del voto de castigo es la basura.

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Tres. En antes anterior reforma electoral, impulsada por la actual Presidencia, quienes la echaron abajo no fueron los opositores, sino los aliados de Morena, los petistas y los verdes.

Quizá, ahora, a ciegas, sin conocer ni tener certeza del resultado de las elecciones intermedias, el oficialismojuega a que los aliados involuntarios, como lo son los priistas y panistas que no atan ni desatan, le conceda el favor de suicidarse y, así, crear las condiciones para sacar adelante la reforma electoral anhelada, pero no muy bien pensada.Como quiera, no deja de ser curioso el desbocado anuncio del plan electoral E o F --por fortuna, el abecedario cuenta con 27 letras-- cuando ni siquiera se consigue remontar la crisis del órgano electoral, producto del cinismo de Guadalupe Taddei y sus secuaces.

No es esta la primera vez que el oficialismo acelera una crisis yanticipa un gran cambio sin contar con un diagnóstico ni un plan claro de lo que pretende.

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Lo grave de la aventura en que de nuevo se ha embarcado el oficialismo no sólo es que pone en riesgo la organización y preparación del proceso y le resta legitimidad y autenticidad al resultado electoral, sino que –al igual que otras veces-- expone la posibilidad de realizar, en serio y a partir de acuerdos, la reforma democrática del modelo electoral.

Sin arquitectos, estrategas ni operadores políticos, el oficialismo vuelve a lasmaromas viejas, quizá, creyendo asegurar su hegemonía.

[email protected] @SobreavisoO

Anunciar otra vez una reforma electoral explica por qué hundir y desprestigiar al INE. El detalle es que, antes de eso, se requiere armar las elecciones y conocer el resultado