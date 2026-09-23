'Chapodiputada' destapa supuestas reuniones de 'El Chapo' Guzmán con políticos de Sinaloa en 2013

El nombre de Joaquín Guzmán Loera, alias "El Chapo", vuelve al ojo público, luego de que la exlegisladora Lucero Sánchez López, mejor conocida como la "Chapodiputada", revelara el exlíder del Cártel de Sinaloa supuestamente se reunión con políticos de Sinaloa en 2013.

La declaración fue extraída de una entrevista publicada el pasado 11 de septiembre por el creador de contenido "Gusgri", pero ha sido retomada por varios medios nacionales al verse involucrados figuras que actualmente tienen un cargo administración de ese estado.

De acuerdo a lo relatado por Sánchez, "El Chapo" y Dámaso López "El Licenciado" convocaron a una "junta" durante la campaña electoral de hace 13 años en Sinaloa.

En esta estuvieron militantes de distintos partidos, entre ellos uno del PRI, que entrarían a la contienda para tener un lugar en el Congreso local.

"Hacen una reunión en la Cruz de Lota, 'El Licenciado' y este señor Joaquín, y nos citan a todos los contendientes, tanto los de PRI como de los de todos lados, y fuimos. Yo asistí a esa reunión y uno de los candidatos también asistió del lado del PRI", afirma Lucero.

Tras analizar y comparar información de ese año, Latinus encontró que durante el 2013 Aidee Corrales Corrales, actual diputada local desde octubre del 2025, era la candidata del PRI, PVEM y Nueva Alianza por los distritos que comprenden Culiacán, San Ignacio, Elota y Cosalá.

En una tabla de aquel año, se observan los propietarios y suplentes del Distrito XVI, entre ellos estaban:

"Unidos Ganas Tú" - PAN, PRD, PT y Partido Sinaloense

Lucero Guadalupe Sánchez López (propietaria)

Sarahí Guadalupe García Delgado (suplente)

"Transformemos Sinaloa" - PRI, PVEM y Nueva Alianza

Aidee Corrales Corrales (propietaria)

María Guadalupe Acosta Morales (suplente)

Partido Movimiento Ciudadano

Cecilia Rodríguez Edeza (propietario)

Martha Isabel Beltran Ontiveros (suplente)

Partido Sinaloense

Lucero Guadalupe Sánchez López (propietaria)

Sarahí Guadalupe García Delgado (suplente)

Según cuenta la "Chapodiputada" esa reunión no fue para pactar un financiamiento o apoyo, sino que tenía que ver con los ataques que había en su contra por relacionarla con Guzmán Loera.

Ahí se habría acordado un "compromiso" de no agresión y neutralidad , a cambio "El Chapo" aceptaría no intervenir en la contienda electoral.

¿Qué relación tenían Lucero Sánchez y "El Chapo"?

En la misma entrevista, la exlegisladora confirmó que entre ella y Guzmán Loera hubo una relación sentimental . Primero ella no estaba interesada y él era muy insistente, hasta que ella se "enamoró".

Aunque no se precisa desde qué año inició, Lucero afirmó que estuvo en muchos de los operativos que Gobierno Federal realizó para capturar a "El Chapo", sin embargo, en todos lograron escapar.

Su relación habría terminado antes de que ella se convirtiera en diputada local de Sinaloa y después ocurrió la última detención y extradición a Estados Unidos del narco mexicano.