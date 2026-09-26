'Chapodiputada' revela que a Joaquín Guzmán le gustaba cantar canciones de Los Canelos de Durango

La exdiputada estatal de Sinaloa, Lucero Sánchez, aseguró durante una entrevista que el sueño de Joaquín Guzmán Loera era ser integrante de la Banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga.

La también conocida como "Chapodiputada", por mantener una relación con "El Chapo", declaró para El Universal que cuando era joven su sueño no era ser narcotraficante, "sino que él decía que su sueño era ser cantante".

"Su sueño más joven no era ser narco, sino que decía que su sueño era ser cantante, que quería ser parte de la agrupación de La Banda del Recodo de Don Cruz Lizárraga, que ese había sido su sueño todo el tiempo, obviamente, por falta de estudios, por falta de recursos, por falta de todas las oportunidades, pues lo llevó por esa vida (en el narcotráfico)".

"El Chapo" cantaba canciones de Los Canelos de Durango

De igual forma, relató que al exlíder del Cártel de Sinaloa le gustaba estar cantando canciones de Los Canelos de Durango y Los Alegres del Barranco , que son agrupaciones de música norteña y narcocorridos.