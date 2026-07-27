'Chicharito' Hernández volverá a las canchas: ¿cuál es el nuevo equipo que cerró su fichaje?

Javier 'Chicharito' Hernández acordó su incorporación al Atlético Dallas para continuar su carrera profesional. El delantero mexicano de 38 años se convertirá formalmente en el primer fichaje en la historia de la naciente franquicia de la USL Championship, la segunda categoría del fútbol de Estados Unidos, concretando así su regreso al balompié norteamericano.

La estrella de un equipo naciente

La hoja de ruta contempla un proceso de incorporación inmediato. Si bien el debut oficial del equipo en las canchas está programado para la temporada 2027, el atacante tapatío se integrará desde ahora al proyecto para participar activamente en la estructuración de la plantilla, el desarrollo de la identidad institucional y la promoción comercial del club.

El Atlético Dallas es un proyecto de expansión enfocado en cautivar a la comunidad hispana del norte de Texas. La escuadra disputará sus partidos como local en el histórico estadio Cotton Bowl y cuenta con el entrenador francés Peter Luccin en la dirección técnica, encargado de edificar las bases deportivas de la institución desde sus cimientos.

¿Cuánto durará el nuevo contrato del 'Chicharito'?

El contrato pactado se extenderá por un año en el ámbito futbolístico. Más allá de las anotaciones que pueda aportar en el terreno de juego, la directiva texana apuesta por su liderazgo e imagen para forjar la cultura ganadora del vestidor y situarlo como el rostro emblemático de la franquicia frente a la afición.

Esta etapa representa el reencuentro del goleador con las canchas tras concluir su segundo ciclo con las Chivas de Guadalajara a finales de 2025. Luego de un receso donde ejerció como analista televisivo durante la Copa del Mundo 2026, el atacante descartó colgar los botines para asumir un rol pionero en territorio estadounidense.

Así, la franquicia texana se transformará en el octavo club en la trayectoria del máximo anotador de la Selección Mexicana. La experiencia emula el peso mediático y deportivo que Hernández generó durante su paso por Los Angeles Galaxy en la MLS, añadiendo un capítulo inédito a una trayectoria internacional iniciada hace dos décadas.