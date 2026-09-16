Chiles en nogada, parte de la tradición gastronómica de los mexicanos

Los chiles en nogada son parte de la tradición gastronómica de los mexicanos y son muy representativos de las fiestas patrias.

Se trata de un platillo que se desarrolló en un convento por parte de monjas que lo prepararon para Agustín de Iturbide.

Por esta razón, la receta incorpora los colores representativos del Ejercito Trigarante, explicó el presidente de la Cámara de la Industria Restaurantera (Canirac) y Chef Jorge Luján Pulido.

El color blanco está presente en la nogada, el verde es representado por el perejil fresco y el chile poblano, mientras que el rojo es otorgado por los granos de granada.

“Es un platillo conventual y es parte importante dentro del catálogo de la gastronomía de México”, resaltó.

Tradicional

Asimismo, la Chef Leslie Campos explicó los ingredientes y la preparación de este tradicional platillo.

Resaltó que el relleno es elaborado con una combinación de carne de res y de cerdo, sazonada y mezclada con frutas de la estación como pera, manzana y durazno, además de pasas y un toque de canela.

La nogada es una crema a base de nuez de Castilla, queso crema y un toque de brandy.

Asimismo, expuso que la presentación y acompañamiento son muy característicos ya que se cubre el chile poblano completamente con la nogada, se decora con la granada y el perejil para reflejar los colores patrios; y tradicionalmente se sirve acompañado de una porción de arroz blanco.

Este platillo destaca por equilibrar sabores dulces y salados, consolidándose como un elemento clave en el catálogo gastronómico de México.