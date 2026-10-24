Choca contra barda de primaria en Durango y se da a la fuga

Una camioneta se impactó contra la barda perimetral de la escuela primaria 21 de Marzo, en el fraccionamiento Benito Juárez de la ciudad de Durango, y su conductor se dio a la fuga tras causar daños al plantel.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 03:00 horas de este sábado 24 de octubre, en las calles Circuito Interior y Colima, donde se encuentra la institución educativa.

De acuerdo con la información proporcionada, el vehículo derribó una parte de la barda y dejó un boquete, además de ladrillos y escombros esparcidos al exterior de la escuela.

Tras el choque, el conductor se retiró del lugar sin hacerse cargo de los daños.

Los directivos del plantel señalaron que presentarán la denuncia correspondiente para que las autoridades investiguen lo sucedido, localicen al responsable y se le exija la reparación de la parte de la barda que destruyó.

Por lo pronto, Sergio, velador de la primaria, cubrió el boquete con un pizarrón viejo y otros objetos, como medida provisional para cerrar el espacio que quedó abierto tras el impacto.