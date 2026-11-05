Justicia

ATROPELLAMIENTO

Chocan dos vehículos y arrollan a dos ciclistas en Laureano Roncal

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para atender a los lesionados.

Chocan dos vehículos y arrollan a dos ciclistas en Laureano Roncal

Chocan dos vehículos y arrollan a dos ciclistas en Laureano Roncal

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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La mañana de este jueves se registró un aparato, su accidente automovilístico en el cruce de las calles, Laureano Roncal y Elorreaga, que dejó como saldo cuatro personas lesionadas.

El percance se registró al filo de las 07:30 horas cuando un carro de la línea Versa, marca Nissan, color guinda, que circulaba por la calle Laureano Roncal, impactó en la puerta del copiloto a una camioneta de la marca JAC, tipo SUV, en color blanco, que presuntamente omitió el alto de la calle Elorreaga.

A consecuencia de la colisión, ambas unidades se dirigieron contra dos ciclistas que estaban en esa esquina, justo sobre la ciclovía, mientras se dirigían a su trabajo.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y atendieron a los dos ciclistas, un tripulante de la camioneta blanca y al conductor del carro guinda. Tres de ellos resultaron con lesiones leves y no ameritaron traslado; no así uno de los ciclistas, que fue llevado al Hospital del IMSS para una mayor revisión.



               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Laureano Roncal choque atropellamiento Laureano, marca, registró, color

               

                
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