Chofer de ruta naranja denuncia que automovilista lo amenazó con pistola en Villas del Guadiana

Un conductor del transporte público de la ciudad de Durango denunció haber sido amenazado con un arma de fuego por un automovilista, quien presuntamente le apuntó con una pistola mientras circulaba por calles del fraccionamiento Villas del Guadiana II, para posteriormente retirarse del lugar.

Los hechos fueron reportados aproximadamente a las 21:00 horas del viernes 16 de octubre, sobre la avenida Constelaciones, a la altura de la calle Lupus, donde el operador de un camión de la ruta naranja aseguró haber sido víctima de una amenaza mientras realizaba su ruta.

De acuerdo con la información proporcionada al número de emergencias, el afectado, identificado como Mario, señaló que un sujeto que viajaba a bordo de un automóvil de color blanco le apuntó con lo que aparentemente era un arma de fuego, según él, sin que existiera algún motivo aparente para dicha acción.

El trabajador del volante manifestó que se encontraba conduciendo la unidad del transporte público cuando ocurrió el incidente, situación que le generó preocupación ante la posibilidad de que el automovilista pudiera accionar el arma.

Asimismo, el reportante proporcionó algunas características del vehículo involucrado, señalando que se trataba de un automóvil blanco con placas de circulación del estado de Durango e identificada, datos que fueron incluidos en el reporte para facilitar su posible identificación.

Sin embargo, después de presuntamente amenazar al conductor, el sujeto se retiró del lugar a bordo de su vehículo, por lo que al momento de realizarse el llamado de auxilio ya no se encontraba en el sitio donde ocurrieron los hechos.

Hasta el momento no se ha informado sobre la localización del automovilista ni se ha confirmado que el objeto utilizado fuera un arma de fuego real, por lo que corresponderá a las autoridades esclarecer lo ocurrido y determinar si existen elementos para iniciar una investigación por estos hechos.