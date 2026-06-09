Chofer de tráiler muere calcinado tras volcadura en tramo carretero de Cuencamé

Un operador de tráiler perdió la vida la noche de este lunes luego de que la pesada unidad que conducía se volcó y posteriormente se incendió en un tramo carretero del municipio de Cuencamé.

El accidente fue reportado alrededor de las 21:00 horas a través de los sistemas de emergencia, lo que movilizó a corporaciones de seguridad y auxilio hasta el lugar del percance.

Al arribar, los elementos encontraron un tractocamión con plataforma volcado a varios metros de la cinta asfáltica. La unidad era consumida por el fuego, por lo que personal de Protección Civil y policías municipales realizaron maniobras para controlar el incendio y asegurar la zona.

Una vez sofocadas las llamas, se efectuó una inspección en los alrededores para descartar la presencia de personas lesionadas. Durante el recorrido fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre a pocos metros de la cabina siniestrada.

Debido al grado de calcinación que presentaba el cadáver, en el lugar no fue posible establecer su identidad de manera oficial. También fue localizado un teléfono celular, el cual quedó bajo resguardo de las autoridades correspondientes.

La unidad involucrada corresponde a un tráiler de la marca International, modelo 2000, con placas del estado de Guanajuato, que transportaba bentonita y tenía como destino la ciudad de Celaya.

De manera preliminar, compañeros de trabajo señalaron que la víctima podría tratarse de Juan Daniel Aguilar Trejo, de 37 años de edad, originario del estado de Hidalgo, quien laboraba para una empresa dedicada al transporte de carga. La presunción surgió luego de que uno de sus compañeros intentó comunicarse a su teléfono y la llamada fue respondida por personal que se encontraba en el lugar del accidente.

Peritos y agentes investigadores realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el traslado de los restos al Servicio Médico Forense, donde se practicarán los estudios necesarios para confirmar plenamente la identidad de la víctima. La zona permaneció resguardada por elementos de la Guardia Nacional mientras continúan las investigaciones para determinar las causas del percance.