Chofer de Uber amenaza con cuchillo a pasajero y lo despoja de sus pertenencias en Durango

Un hombre fue víctima de un robo con violencia durante la noche del viernes 23 de octubre, luego de que el conductor de un vehículo que prestaba servicio mediante la plataforma Uber presuntamente lo amenazara con un arma blanca para despojarlo de sus pertenencias, cuando circulaban por calles de la ciudad de Durango.

El hecho fue reportado aproximadamente a las 22:30 horas, cuando el afectado, identificado como Rodrigo Andrés, solicitó la intervención de las autoridades desde su domicilio ubicado en barrio de Tierra Blanca, luego de conseguir ponerse a salvo tras la agresión.

De acuerdo con la declaración proporcionada a los agentes investigadores, el hombre había solicitado un servicio de transporte mediante la aplicación Uber, por lo que abordó un automóvil de la marca Mazda, línea 3, color blanco, que aparecía registrado en la plataforma con el nombre de Irving y con placas de circulación del estado de Durango.

Sin embargo, cuando circulaban por el bulevar Dolores del Río, a la altura de las canchas deportivas denominadas Félix Torres Cadena, el conductor canceló repentinamente el viaje, situación que llamó la atención del pasajero, quien le preguntó el motivo de dicha acción, sin imaginar que sería amenazado.

Según el testimonio del afectado, el chofer sacó un cuchillo y le exigió que entregara sus pertenencias, alcanzando a provocarle una lesión superficial en uno de los dedos de la mano, por lo que, ante el temor de sufrir una agresión mayor, entregó un teléfono celular de la marca Xiaomi y una desbrozadora Truper, para posteriormente descender rápidamente del automóvil.

Una vez que llegó a su domicilio, el hombre realizó el reporte al sistema de emergencias 911, lo que movilizó a elementos de la Policía Investigadora de Delitos, quienes acudieron para entrevistarse con la víctima, misma que manifestó no requerir atención médica debido a que únicamente presentaba un rasguño superficial.

Finalmente, los agentes orientaron al afectado para que acudiera a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Durango a presentar la denuncia correspondiente, mientras que los datos del vehículo y del conductor señalados en la aplicación podrían servir como elementos para las investigaciones encaminadas a esclarecer el robo e identificar al presunto responsable.