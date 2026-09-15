Chofer de Wallander desaparece con 30 mil pesos y camioneta de la empresa

Un presunto abuso de confianza fue reportado por una empresa de la ciudad de Durango, luego de que uno de sus choferes salió con 30 mil pesos para realizar un depósito y posteriormente se perdió toda comunicación con él.

El reporte fue realizado aproximadamente a las 18:30 horas del lunes 14 de septiembre, desde un establecimiento ubicado sobre la calle Independencia, en plena Zona Centro de la capital duranguense.

De acuerdo con la información proporcionada a las autoridades, el trabajador se desempeña como chofer repartidor de la empresa Wallander y recibió la cantidad de 30 mil pesos con la indicación de acudir a realizar un depósito.

Sin embargo, después de que el empleado salió a cumplir con la encomienda, sus compañeros perdieron comunicación con él y desconocían tanto su ubicación como lo ocurrido con el dinero que llevaba.

Ante la falta de noticias, personal de la empresa comenzó a buscarlo e incluso estableció contacto con sus familiares para tratar de localizarlo, pero estos señalaron que tampoco sabían dónde se encontraba.

El chofer viajaba a bordo de una camioneta de la marca Nissan, línea NP300, color gris, equipada con una caja térmica en la parte posterior, unidad que, según el reporte, es propiedad de la misma empresa.

Al no lograr localizar al trabajador, se solicitó la intervención de las autoridades y el hecho quedó registrado inicialmente como un posible abuso de confianza. Las investigaciones deberán establecer el paradero del chofer, de la camioneta y de los 30 mil pesos.