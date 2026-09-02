Choferes de plataforma de Durango se manifiestan contra cobro por registro para poder trabajar

Choferes de servicios de plataforma se manifestaron en contra del cobro que implica el registro que se pretende hacer por parte de la Subsecretaría de Movilidad y Transportes del Estado de Durango.

Al plantear su situación ante los medios de comunicación, consideraron que es injusto que se les esté cobrando algo extra por el registro para permitirles trabajar, ya que la aplicación ya les está cobrando, además de que también ya tiene sus registros y documentación, lo que les deja poco margen para la manutención de sus familias.

Aseguraron no estar en contra de ser integrados al registro, sin embargo, no están a favor de que se les haga un cobro ya que consideran que la medida no debe tener un fin recaudatorio.

“Estamos dispuestos a enseñar los documentos de nuestros vehículos, las direcciones ya las tiene la plataforma, ellos ya lo saben. Es nada más pedirles la información a la platafoma. El problema es el cobro. Nosotros luchamos día con día desde las 6:00 de la mañana hasta las 9:00 y 10:00 de la noche por 500, 600 pesos. Hay que pagar la renta del vehículo, hay que pagar la gasolina, si el vehículo trae un desperfecto hay que pagarlo, o sea, es injusto”, se aseguró.

Y es que, se les quieren cobrar por el registro aproximadamente dos mil 367 pesos, haciéndoles un descuento, pero no están de acuerdo con que sea un cobro anual.

Y comentaron que se buscará un acercamiento con la presidenta Claudia Sheinbaum este jueves para exponerle su situación ya que requieren “un apoyo de fuera”, además de que los dirigentes de las propias aplicaciones los defiendan.