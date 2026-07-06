'Cholos' se apoderan de colonia PRI; vecinos acusan abandono

Vecinos de la colonia PRI, al norte de la ciudad de Durango, denunciaron la falta de vigilancia policial en el sector y solicitaron a las autoridades municipales reforzar los recorridos preventivos para frenar los actos de vandalismo y robos que afectan desde hace años a las familias de la zona.

Uno de los habitantes señaló que hace aproximadamente tres años sufrió el robo de herramientas que se encontraban en una camioneta y, desde entonces, ha sido víctima de diversos daños a su patrimonio, entre ellos pintas en su vehículo, su taller y su vivienda, además de afectaciones en distintas partes de la unidad.

El denunciante afirmó que, pese a solicitar apoyo en distintas ocasiones a través de la policía, las patrullas no acuden al lugar o lo hacen de manera tardía, por lo que consideró que la ausencia de vigilancia ha permitido que continúen estos hechos.

Indicó que la problemática no es exclusiva de su familia, ya que otros vecinos también han sido afectados; sin embargo, aseguró que muchas personas prefieren no denunciar por temor a represalias por parte de los delincuentes que se han apoderado de la colonia.

Los habitantes solicitaron que la Dirección Municipal de Seguridad Pública implemente rondines permanentes en la colonia, particularmente durante las noches, con el propósito de inhibir la presencia de grupos de jóvenes que identifican como responsables de diversos actos vandálicos y brindar mayor tranquilidad a las familias del lugar.