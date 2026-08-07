Choque de bicicletas deja a una mujer lesionada en Jardines de Cancún

Una mujer resultó lesionada luego de protagonizar un accidente mientras circulaba en bicicleta por calles de la ciudad de Durango, por lo que tuvo que ser trasladada al Hospital General 450 para recibir atención médica.

El ingreso de la lesionada, identificada como Yesenia Piedra Juárez, de 29 años, fue reportado durante la madrugada de este viernes, luego de que personal del C5 informara sobre una persona lesionada por un hecho vial.

De acuerdo con lo declarado por la propia afectada ante elementos de la Policía Investigadora de Delitos, el accidente ocurrió aproximadamente a las 21:00 horas del jueves 6 de agosto.

Yesenia explicó que circulaba a bordo de una bicicleta tipo valona, de color negro, por la calle Puebla, en la colonia Jardines de Cancún, cuando al llegar a una esquina dio vuelta y terminó chocando contra otra bicicleta, esta de tipo montaña y color azul.

Tras el impacto, la mujer perdió el equilibrio y cayó sobre la cinta asfáltica, resultando con diversas lesiones.

Personas que se encontraban en el lugar solicitaron apoyo de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindarle los primeros auxilios y posteriormente la trasladaron al Hospital General 450, donde quedó bajo observación médica.

El diagnóstico inicial para Yesenia Piedra Juárez fue de policontundida, por lo que las autoridades tomaron conocimiento del accidente para determinar cómo ocurrieron los hechos y deslindar responsabilidades.