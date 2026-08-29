Choque de vehículo contra cuatrimoto en Mapimí deja a una mujer sin vida y un hombre lesionado

Una mujer perdió la vida y un hombre resultó lesionado luego de que la cuatrimoto en la que viajaban fuera impactada por un vehículo desconocido, durante la noche del viernes en un tramo carretero del municipio de Mapimí, Durango.

La víctima fue identificada como Mayra Lizeth Barrios Ávila, de 30 años de edad, mientras que el lesionado responde al nombre de Jorge Antonio Flores Serrano, de 32; ambos con domicilio en el ejido J. Guadalupe Galena, perteneciente al citado municipio.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 22:30 horas del viernes 28 de agosto, cuando la pareja circulaba a bordo de una cuatrimoto de la marca Italika, modelo 2018 y de color amarillo.

Según la información recopilada, mientras avanzaban por un tramo carretero de Mapimí, fueron impactados por otro vehículo, del cual hasta el momento se desconocen sus características, así como la identidad de la persona que lo conducía.

Personas que transitaban por el lugar observaron a los lesionados y solicitaron ayuda a través del número de emergencias 911, lo que permitió su posterior traslado a la Clínica 51 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Gómez Palacio.

Mayra Lizeth ingresó con lesiones de gravedad y, pese a los esfuerzos realizados por el personal médico, aproximadamente a la 01:00 horas de este sábado 29 de agosto se confirmó su fallecimiento. Jorge Antonio permaneció bajo atención por los múltiples golpes que sufrió.

Tras notificarse el deceso, las autoridades tomaron conocimiento del caso e iniciaron las investigaciones para establecer cómo ocurrió el accidente y tratar de identificar y localizar el vehículo involucrado.