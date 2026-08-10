Choque en Barrio de Analco termina con adulto mayor lesionado

Un hombre de la tercera edad terminó hospitalizado durante el mediodía del domingo, luego de verse involucrado en un accidente vial registrado en calles del Barrio de Analco, en la ciudad de Durango.

El lesionado fue identificado como Abel Mario Vargas Gallegos, de 65 años de edad, quien cerca de las 13:30 horas ingresó al Hospital del ISSSTE para recibir atención médica por los golpes que sufrió durante el percance.

Según la información recabada, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 12:00 horas, cuando Abel Mario circulaba a bordo de un vehículo Stellantis, línea Falcón, por la calle Juan E. García.

Al llegar al cruce con la calle Morelos, su unidad fue impactada por un automóvil Hyundai, de color rojo, que circulaba por esta última vialidad. Las circunstancias que provocaron la colisión deberán ser determinadas por la autoridad vial.

Tras el impacto, el hombre presentó diversas molestias, por lo que posteriormente fue trasladado al Hospital del ISSSTE, donde quedó bajo valoración del personal médico.

Los médicos determinaron que Abel Mario resultó policontundido, además de presentar cervicalgia postraumática y traumatismo torácico, aunque los primeros estudios descartaron la presencia de alguna fractura.

Del accidente tomaron conocimiento las autoridades correspondientes, que serán las encargadas de establecer cómo ocurrió el choque y determinar la responsabilidad de los conductores involucrados.