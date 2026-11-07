Choque en bulevar Juan Pablo II deja cinco lesionados, entre ellos tres menores de edad

Un aparatoso accidente automovilístico registrado durante la madrugada de este sábado 7 de noviembre, en el bulevar Juan Pablo II de la ciudad de Durango, dejó como saldo cinco personas lesionadas, entre ellas tres menores de edad, dos de los cuales sufrieron fracturas y tuvieron que ser trasladados al Hospital Materno Infantil.

El percance ocurrió aproximadamente a las 03:30 horas, cuando una familia circulaba a bordo de una camioneta tipo van, color dorado, sobre el mencionado bulevar, después de pasar Jardines de Durango, a la altura de la colonia José Ángel Leal, donde fueron impactados por otra unidad.

De acuerdo con la información proporcionada por familiares de los afectados, una camioneta de color negro, conducida por un hombre que presuntamente circulaba a exceso de velocidad, impactó por el costado izquierdo al vehículo en el que viajaban los menores acompañados de sus padres, provocando que los ocupantes resultaran lesionados.

Tras el accidente, al lugar acudieron tres ambulancias de la Cruz Roja Mexicana, cuyos paramédicos brindaron atención a los afectados y realizaron los traslados a diferentes hospitales de la capital. También arribaron elementos de la Policía Vial, quienes procedieron a detener al conductor de la camioneta negra, señalado como presunto responsable del percance.

Al Hospital Materno Infantil ingresaron Y.G.G.H., de seis años de edad, quien presentó golpes en diferentes partes del cuerpo y fractura del húmero izquierdo; E.R.G.P., de 12 años, diagnosticado con policontusiones y fractura del primer metatarsiano del pie izquierdo; así como C.G.G.P., de 10 años, quien sufrió golpes en diferentes partes del cuerpo.

Por otra parte, se reportó el ingreso al Hospital General 450 de Lizbeth Adriana Trujillo Hernández, de 31 años de edad, y Jesús Javier González González, de 49 años, quienes también resultaron lesionados en el accidente vial. Hasta el momento no se ha precisado la gravedad de las lesiones que presentaron ambos adultos.

Finalmente, el conductor de la camioneta negra quedó bajo resguardo de las autoridades viales, mientras se realizan las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias del choque y determinar las responsabilidades. Los cinco lesionados permanecieron bajo valoración y atención médica en los hospitales a los que fueron trasladados.