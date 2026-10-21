Choque en calles de Santiago Papasquiaro deja a cuatro personas lesionadas

Un accidente vial registrado al filo de la medianoche movilizó a los cuerpos de emergencia en la cabecera municipal de Santiago Papasquiaro, Durango, luego de que dos vehículos protagonizaran un choque que dejó como saldo cuatro personas que requirieron atención prehospitalaria.

El percance ocurrió en el cruce de las calles Victoria y Rebote, en la colonia Altamira, donde se solicitó la intervención de los elementos de Rescate y Bomberos de Santiago Papasquiaro, ante la presencia de varias personas que necesitaban ser valoradas después del impacto.

De acuerdo con la información proporcionada por Rescate Santiago Papasquiaro, el reporte fue recibido a través de su línea telefónica de emergencias, 674-862-35-00, por lo que se movilizó personal para atender a los involucrados en el accidente.

Al arribar al lugar, los rescatistas localizaron a cuatro personas que habían resultado afectadas por el percance, por lo que procedieron a realizar las valoraciones correspondientes y brindarles la atención necesaria para descartar lesiones que pusieran en riesgo su integridad física.

Tras la revisión, se determinó que ninguna de las cuatro personas requería traslado a un hospital, por lo que todas fueron atendidas en el sitio, sin que se reportaran lesiones de gravedad como consecuencia del choque.

Finalmente, el incidente quedó como un accidente vial con cuatro personas atendidas por los cuerpos de emergencia, mientras que no se proporcionaron mayores detalles sobre las características de los vehículos involucrados ni las circunstancias que provocaron la colisión en dicho sector de Santiago Papasquiaro.