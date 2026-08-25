Choque en carretera de Nuevo Ideal deja a hombre con lesión en la cabeza

Un hombre resultó lesionado luego de participar en un accidente vial cuando conducía una camioneta por una carretera del municipio de Nuevo Ideal, por lo que fue trasladado al Hospital General 450 de la ciudad de Durango.

El lesionado fue identificado como Librado Favela Nevárez, de 62 años de edad, con domicilio en la localidad Las Palmas, perteneciente al municipio de Santiago Papasquiaro.

Según la información recopilada, el accidente ocurrió aproximadamente a las 15:30 horas del lunes 24 de agosto, cuando Librado conducía una camioneta de la marca Nissan, línea Frontier, de color gris.

El hombre circulaba de Nuevo Ideal con dirección a Las Palmas; sin embargo, al encontrarse a la altura del poblado La Concha se registró un choque contra otro vehículo, del cual hasta el momento se desconocen sus características.

Tras el impacto, la camioneta que conducía Librado salió de la carretera y su conductor resultó lesionado, por lo que personas que se encontraban en el sector solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios y posteriormente realizaron su traslado hasta el Hospital General 450, en la capital duranguense, donde quedó bajo atención médica.