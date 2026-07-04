Choque en colonia El Refugio deja tres lesionados, entre ellos dos menores

Un accidente vial tipo choque se registró en la colonia El Refugio, en la ciudad de Durango, donde tres personas resultaron lesionadas, entre ellas dos menores de edad.

El percance ocurrió en el crucero que forman las calles Cadete Vicente Suárez y Batallón de San Patricio, donde se vieron involucrados una camioneta Honda CR-V, color gris, y un automóvil Atos, color blanco.

De acuerdo con los primeros datos, el accidente se habría originado luego de que uno de los vehículos, presuntamente la camioneta Honda, no respetara la señal de alto, lo que provocó el impacto entre ambas unidades.

Tras el reporte al número de emergencias 911, al lugar acudieron paramédicos de los Sistemas de Salud del Estado de Durango, quienes brindaron atención a dos menores y al conductor de una de las unidades.

Los lesionados fueron subidos a una ambulancia para ser valorados y determinar si era necesario su traslado a un hospital.

Elementos de la Policía Vial, del área de accidentes, quedaron a cargo del caso para realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades.