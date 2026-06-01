Choque entre automóvil y motocicleta deja a joven lesionado; ocurrió en Centro de Durango

La mañana de este lunes se registró un hecho vial sobre la calle Negrete y Zarco, en la zona Centro de la ciudad de Durango, donde un motociclista resultó lesionado tras ser impactado por un automóvil compacto.

Según la información recabada, elementos policiacos fueron alertados por transeúntes sobre un accidente ocurrido en el lugar mencionado, por lo que se trasladaron de inmediato al lugar.

Al arribar, localizaron un vehículo de la marca Nissan, línea March, con placas del Estado de Durango, conducido por Yissel, de 27 años de edad, el cual había chocado contra una motocicleta de la marca Yamaha, línea YBR125, modelo 2017, color azul marino con negro, con placas del Estado, manejada por Francisco Javier, de 21 años.

Testigos del percance ya habían solicitado apoyo médico, por lo que minutos después arribó la unidad de Cruz Roja Mexicana, delegación Durango, para brindar atención al conductor de la motocicleta, quien presentaba una aparente luxación en la pierna derecha.

Los paramédicos realizaron una valoración inicial en el sitio e indicaron que el joven requería estudios radiográficos para descartar lesiones de mayor consideración, por lo que se procedió con su atención correspondiente.

Más tarde acudió personal de la Subdirección de Vialidad, quienes se hicieron cargo del accidente y del deslinde de responsabilidades.