Choque entre camioneta y motocicleta en estacionamiento de AlSuper deja dos personas lesionadas

Dos personas resultaron lesionadas durante un accidente vial en el que estuvieron involucradas una camioneta y una motocicleta, registrado la noche del viernes 18 de septiembre en la ciudad de Durango.

El percance ocurrió aproximadamente a las 22:15 horas en el estacionamiento de una tienda Alsuper ubicada sobre bulevar Los Remedios, cerca del Camino del Huracán, en la colonia Ciudad Deportiva.

Una llamada realizada al número de emergencias 911 alertó sobre el choque y solicitó la presencia de los cuerpos de auxilio, debido a que dos personas habían resultado heridas.

De acuerdo con la información proporcionada inicialmente a las autoridades, en el accidente participaron una camioneta de color blanco y una motocicleta, aunque no se precisaron las características de esta última unidad.

Tras el impacto, dos personas quedaron lesionadas y presentaban sangrado, situación que generó la movilización de los servicios de emergencia hacia el estacionamiento donde ocurrió el hecho.

Hasta el momento no se cuenta con información sobre la identidad de los lesionados ni la gravedad de las heridas que presentaron, así como tampoco se estableció cuál de los conductores habría provocado el accidente.

Las autoridades correspondientes tomaron conocimiento del percance para determinar la mecánica de los hechos y deslindar responsabilidades, mientras que los lesionados quedaron bajo valoración de los cuerpos de emergencia.